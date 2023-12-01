İsrailli gazete toplantının arka perdesini yazdı! ABD İsrail'e resti çekti: Gallant'a tokat gibi cevap...

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yaptığı 4. ziyaretinde, Gazze'de sivillerin korunmasıyla ilgili şu ana kadarki en net açıklamalarını yaptı.

Blinken İsrail hükümetinden Gazze'de sivillerin daha fazla yerinden edilmemesini; okullar, hastaneler ve su tesisleri gibi kritik yerlere zarar verilmemesi istedi.

Blinken, İsrail'in askeri operasyonlarına devam edeceğini anladığını, ancak Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil ölümleri ve insanların yerinden edilmesinin Gazze'nin güneyinde de yaşanmaması gerektiğini söyledi.



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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'li bakanın açıklamalarını CNN Türk ekranlarında değerlendirdi ve İsrail'de yayın yapan Times of Israel'in haberine dikkat çekti.

Times of Israel'e göre Blinken içeride biraz daha farklı bir tonda uyarıda bulundu.

Gazeteye göre Blinken İsrailli yetkililerle yaptığı toplantıda "Gazze'nin güneyinde kuzeydeki gibi faaliyet gösteremezsiniz. Orada 2 milyon Filistinli var. Daha az insanı evlerinden tahliye etmeye çalışmalısınız. Saldırılarda daha isabetli olmanız, BM tesislerini vurmamanız ve siviller için yeteri kadar güvenli alan sağlamanız gerekiyor." uyarısında bulundu.



Times of Israel'in verdiği bilgilere göre, savaşın başladığı günden bu yana yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Blinken'in uyarısına, "İsrail toplumu aylar da sürse Hamas'ın yok edilmesi için bizim arkamızda duracaktır" diyerek cevap verdi

Blinken ise Gallant'a verdiği cevapta "Ben bunun için yeterli krediniz olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail yayın organı Kanal 12 de, Blinken'in İsrail'e mevcut hızda savaşmaya devam edebilmesi için "haftalar" verdiğini öne sürdü.

İSRAİL'İN AYLAR SÜRECEK BİR KREDİSİ YOK, ABD'DE ZORLANMAYA BAŞLADI

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında geçen gergin konuşma, geçtiğimiz ay ABD medyasına sızdırılan bilgilerle de doğru orantılı.



ABD medyasına göre, İsrail Ordusu'nun ABD'nin gözünde haftalarca kredisi var, aylarca yok. Çünkü uluslararası toplum baskısı artık ABD'yi de zorlamaya başladı.



ABD medyası Blinken'in açıklamasını 'ABD'nin savaşın gidişatını değiştirmek için yaptığı kritik bir hamle' olarak değerlendirdi. İsrail medyası ise ABD'li bakanın açıklamalarının İsrail'in savaşı yürütme biçiminden artan rahatsızlığı yansıttığını vurguladı.