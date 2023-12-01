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İsrail'in kararının arkasında ne var? Netanyahu büyük baskı altında...

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#İsrail#Gazze#Ateşkes
İsrailin kararının arkasında ne var Netanyahu büyük baskı altında...
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 13:41

Al Jazeera, İsrail'in Gazze'deki geçici ateşkesi uzatmayı reddedip yeniden savaşa dönme kararının arkasında siyasi planlar olabileceğini öne sürerken, CNN International İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üzerindeki baskının giderek arttığını yazdı.

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Gazze'de 24 Kasım'da ilan edilen ve 3 kez uzatılan geçici ateşkes bu sabah itibarıyla sona erdi.

İsrail ordusu bu sabah bir açıklama yaparak çatışmaların yeniden başladığını duyurdu ve Hamas'ı İsrail topraklarına ateş açarak ateşkes şartlarını ihlal etmekle suçladı.

İSRAİL'İN KARARININ ARKASINDA NE VAR?

Peki İsrail'in ateşkesi uzatmayı reddedip, yeniden savaşa dönmesinin arkasındaki gerçek neden bu mu?

Katar merkezli yayın organı Al Jazeera'da yayınlanan bir analizde, İsrail'in askeri duruşuna dikkat çekildi. İsrail ordusu dünyadan yapılan tüm çağrılara rağmen savaşın devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Al Jazeera'ya göre kendileri söylemediği sürece savaşın devam edeceğini varsayan İsrail Ordusu, kararsızlık yaratabilecek herhangi bir ara olmadan saldırılarına devam etmeyi amaçlıyor. Bu görüşün en agresif savunucusu ise İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.

İsrailin kararının arkasında ne var Netanyahu büyük baskı altında...

SEBEBİ GALLANT'IN SİYASİ PLANLARI MI?

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Gallant savaşa devam etmek istiyor çünkü savaş ne kadar erken başlarsa ordunun o kadar başarılı olacağına inanıyor. Ancak Al Jazeera'ya göre tek neden bu değil. Gallant, Netanyahu'nun siyasi ölümünden sonra partisinin yeni bir lidere ihtiyaç duyacağının farkında.

İsraillilerin genellikle başarılı askeri geçmişi olanları tercih etme eğiliminde olduğunu hatırlatan Al Jazeera, Gallant'ın bu yarışta kendini en iyi pozisyonda konumlandırmak için uğraşıyor olabileceğini yazdı.

NETANYAHU BÜYÜK BASKI ALTINDA

ABD'li yayın organı CNN ise, İsrail'in siyasi, askeri ve ahlaki bir ikilime karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Netanyahu, aralarında askerlerin de bulunduğu rehinelerin ailelerinden gelen baskılar nedeniyle, esirlerin tamamı serbest bırakılana kadar yeni bir saldırı başlatmaktan kaçınıyordu. Ancak bu endişesi koalisyonunun aşırı sağcı üyeleri tarafından 'siyasi pısırıklık' olarak değerlendiriliyor.

İsrailin kararının arkasında ne var Netanyahu büyük baskı altında...

ABD'DEN SAVAŞA YÖNELİK YENİ HAMLE

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CNN, Netanyahu'nun kırılgan iktidarının büyük bir siyasi baskı altında olduğuna dikkat çekerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı son açıklamayı 'savaşa yönelik önemli bir hamle' olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yaptığı 4. ziyaretinde, Gazze'de sivillerin korunmasıyla ilgili şu ana kadarki en net açıklamalarını yapmış ve İsrail hükümetinden Gazze'de sivillerin daha fazla yerinden edilmemesini; okullar, hastaneler ve su tesisleri gibi kritik yerlere zarar verilmemesi istemişti.

İsrailin kararının arkasında ne var Netanyahu büyük baskı altında...

"İSRAİL İKİ GERÇEĞİ KABUL ETMEK ZORUNDA"

ABD'de birden fazla başkanın Ortadoğu barış müzakerecisi olan Aaron David Miller, CNN'e verdiği demeçte Washington'ın verdiği mesajın net olduğunu öne sürdü ve şunları söyledi;

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"İsrail bu savaşı devam ettirmek istiyorsa iki gerçeği kabul etmek zorunda. Birincisi, sivil nüfusun yoğun olduğu yerlere saldırılmamalı. İkincisi bölgede bulunan ve evlerinden edilmiş Gazzelilere insani yardım devam etmeli"

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#İsrail#Gazze#Ateşkes

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