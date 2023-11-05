İsrailli bakanın resmen gözü döndü! Dünyayı ayağa kaldıran sözler: Yaşam hakları yok... Gazze'ye atom bombası olasılıklardan biri

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Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail bir yandan kara birlikleri ile Gazze'ye kuşatmış durumda.

Dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları gelirken İsrail'den gelen açıklama 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden bir bakan, İsrail'in Gazze'deki savaştaki seçeneklerinden birinin bölgeye nükleer bomba atmak olduğunu söyledi.

Radyo Kol Berama'ya verdiği röportajda bölgeye atom bombası atılıp atılmayacağı sorulduğunda Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu 'bu olasılıklardan biri' dedi.

Binlerce sivile mezar olan bölgeye insani yardım ulaştırılması ile ilgili de konuşan İsrailli bakan skandal açıklamalarda bulundu.

Eliyahu, 'Nazilere insani yardım göndermeyiz' dedi.

'YAŞAMAYA DEVAM ETMEMELERİ GEREK'

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Gazze'nin var olma hakkının olmadığını belirten İsrailli bakan, Filistin ya da Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.

NETANYAHU'DAN JET HIZINDA YANIT

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olası olduğu yönündeki iddiasını hemen yalanladı.

TEPKİLERDEN SONRA GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamalara dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından İsrailli bakan 'U' dönüşü yaptı.

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Eliyahu, açıklamalarından saatler sonra 'Atom hakkındaki yorumun mecazi olduğu aklı başında olan herkes için açıktır' dedi.

Times of Israel, Eliyahu'nun son mesajı için'Gazze'ye atom bombası atmanın İsrail'in seçeneklerinden biri olduğu yönündeki geniş çapta eleştirilen iddiasını geri çekmeye çalışıyor' yorumunda bulundu.

İSRAİL'DEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İsrail medyasının Başbakanlık ofisinden yapılan bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre, İsrailli bakan, hükümet toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 'sivilleri silah kullanmaya teşvik ediyoruz' açıklamasının ardından İsrail’de siviller silahlandı.

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Başkent Tel Aviv sokaklarında çok sayıda sivil, günlük hayatta uzun namlulu silahlarla endişelendiren manzaralar oluşturdu.