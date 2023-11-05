DEMOKRATLARDAN BIDEN HÜKÜMETİNE MEKTUP

ABD'deki İsrail çatlağı Demokrat Partiye de sıçradı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki 58 Demokrat, Blinken'ı sivil kayıplarını önlemek ve kuşatma altındaki bölgeye daha fazla yardım sağlanması için İsrail'i daha fazla çaba göstermeye zorlamaya çağıran bir mektup yayınladı.





Mektupta, ‘İsrail'in kendisini savunma hakkına kesinlikle inanıyor olsak da, İsrail'in savaşçı olmayanlara ve savunmasız nüfusa yönelik zararı sınırlamayı başaramayan askeri operasyonu ve davranışından ciddi endişe duyuyoruz’ denildi.





Kaliforniya Temsilciler Meclisi Demokratlarından Ro Khanna, CNN'e verdiği röportajda, Demokratlar arasında masum sivillere yönelik bombalamaların derhal durdurulması gerektiğine dair ortaya çıkan bir duygu olduğunu söyledi.





Khanna, ‘Usame Bin Ladin'in peşine düştüğümüzde Pakistanlı sivilleri bombalamadık’ dedi.





Geçtiğimiz günlerde 400'den fazla Kongre çalışanı, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan açık bir mektubu isimsiz olarak imzalamış, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Biden yönetiminin İsrail'in Gazze savaşına yaklaşımını eleştiren bir iç belge hazırladığı ortaya çıkmış ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etmişti.





Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini 'İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık' olarak göstermişti.