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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail desteği ABD'yi böldü... Biden'a son darbe kendi partisinden geldi! İsrail'de 'ateşkes' protestosu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail desteği ABDyi böldü... Bidena son darbe kendi partisinden geldi İsrailde ateşkes protestosu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 10:07

Biden yönetiminin İsrail'e verdiği sınırsız desteğe tepkiler devam ediyor. Ülke basını tarafından 'İsrail çatlağı' olarak anılan tepkiler son dönemde iyice artmış durumda. Son olarak Temsilciler Meclisi ve Senato'daki 58 Demokrat, Dışişleri Bakanı Blinken’ı İsrail’e baskı yapmaya davet eden bir mektup kaleme aldı. İsrailliler ise Tel Aviv'de ateşkes için yürüdü.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

RJC'DEN OBAMA'YA TEPKİ: HAMAS'I GÜÇLENDİRDİ
RJCDEN OBAMAYA TEPKİ: HAMASI GÜÇLENDİRDİ

ABD eski Başkanı Obama Gazze'de yaşananlar hakkında konuştu. Obama 'Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yok. Ve doğru olan şu ki, işgal ve Filistinlilerin başına gelenler dayanılmaz boyutlarda... Hepimizin bir dereceye kadar suç ortağı olduğumuzu kabul etmelisiniz' dedi. Obama'nın açıklamasına Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'ndan (RJC) tepki geldi. RJC Obama'nın politikalarının Hamas'ı güçlendirdiğini iddia etti.

DEMOKRATLARDAN BIDEN HÜKÜMETİNE MEKTUP

ABD'deki İsrail çatlağı Demokrat Partiye de sıçradı. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki 58 Demokrat, Blinken'ı sivil kayıplarını önlemek ve kuşatma altındaki bölgeye daha fazla yardım sağlanması için İsrail'i daha fazla çaba göstermeye zorlamaya çağıran bir mektup yayınladı.


Mektupta, ‘İsrail'in kendisini savunma hakkına kesinlikle inanıyor olsak da, İsrail'in savaşçı olmayanlara ve savunmasız nüfusa yönelik zararı sınırlamayı başaramayan askeri operasyonu ve davranışından ciddi endişe duyuyoruz’ denildi.


Kaliforniya Temsilciler Meclisi Demokratlarından Ro Khanna, CNN'e verdiği röportajda, Demokratlar arasında masum sivillere yönelik bombalamaların derhal durdurulması gerektiğine dair ortaya çıkan bir duygu olduğunu söyledi.


Khanna, ‘Usame Bin Ladin'in peşine düştüğümüzde Pakistanlı sivilleri bombalamadık’ dedi.


Geçtiğimiz günlerde 400'den fazla Kongre çalışanı, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan açık bir mektubu isimsiz olarak imzalamış, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Biden yönetiminin İsrail'in Gazze savaşına yaklaşımını eleştiren bir iç belge hazırladığı ortaya çıkmış ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etmişti.


Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini 'İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık' olarak göstermişti.

TEL AVİV’DE ‘ATEŞKES’ GÖSTERİSİ
TEL AVİV’DE ‘ATEŞKES’ GÖSTERİSİ

İsrail’in başkenti Tel Aviv bir kez daha bir protestoya ev sahipliği yaptı. Göstericiler İbranice ve İngilizce yazıların bulunduğu dövizler ile ateşkes istedi. AP, ‘İsrailliler hemen ateşkes istiyor’ yazılı pankart taşıyan bir kadın göstericiye sağcı bir İsraillinin tepki gösterdiği, kadının diğer protestocular tarafından teselli edildiğini yazdı. AFP o anlara ait kareleri de abonelerine servis etti

HAMAS'TAN IDF'YE BOMBALI SALDIRI
HAMASTAN IDFYE BOMBALI SALDIRI

Hamas, Cenin'e giren İsrail askerlerine bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hamas'ın El Kassam Tugayları, saldırıya ait görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Söz konusu görüntülerde bölgede büyük bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineRJC'DEN OBAMA'YA TEPKİ: HAMAS'I GÜÇLENDİRDİ
timeline DEMOKRATLARDAN BIDEN HÜKÜMETİNE MEKTUP
timelineTEL AVİV’DE ‘ATEŞKES’ GÖSTERİSİ
timelineHAMAS'TAN IDF'YE BOMBALI SALDIRI
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#İsrail#Gazze#ABD

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