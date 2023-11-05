İsrail hedef ayırmadan ölüm saçıyor... Hastane okul cami ambulans

Haberin Devamı

İsrail’in Filistin’e saldırıları artık hiçbir sınır tanımıyor. 7 Ekim’de Hamas’ın kanlı baskınının ardından 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı Gazze’yi neredeyse bir aydır bombalarla yerle bir eden İsrail, Hamas militanlarının varlığını öne sürerek hastane, ambulans, okul, üniversite, kilise, cami, mülteci kampı ve hatta mezarlıklıkları bile vuruyor. Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar sonucu bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler’in dün açıkladığı son rakamlara göre Gazze Şeridi’nde 2 bin 500’ü kadın ve 3 bin 900’ü çocuk olmak üzere 9 bin 488 Filistinli yaşamını yitirdi.

‘HAMAS VAR’ BAHANESİ

Geride kalan hafta içinde Cibaliya mülteci kampını üç gün üst üste vurduktan sonra Şati mülteci kampını da hedef alan İsrail, iki mülteci kampında da çoğu çocuk ve kadın olmak üzere binin üzerinde Filistinlinin yaşamına son verdi. Öte yandan İsrail ordusu önceki gün akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kurumu olan Şifa Hastanesi’nin ana girişini ve hastane önünde acil hastaları Refah sınır kapısına götürmeyi bekleyen ambulans konvoyunu vurdu. 13 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı saldırı sonrası ambulansları hedef aldığını kabul eden İsrail ordusu, araçların içinde Hamaslı militanların olduğunu iddia etti. İsrail ordusu dün ayrıca Cibaliya mülteci kampının batısında yer alan El-Fahura Okulu’nu hedef aldı. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, en az 15 kişinin öldüğü, onlarca yaralı olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

JENERATÖRLERİ VURDU

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinde halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze’deki el-Vefa Hastanesi’nin ana elektrik jeneratörünü de bombalayarak hizmet dışı bıraktı. 17 Ekim tarihinde de Gazze Şeridi’nde 141 yıldır hizmet veren el-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurmuş, saldırıda yaklaşık 500 kişi Filistinli yaşamını yitirmişti.

ÜNİVERSİTEYE DE BOMBA

Haberin Devamı

Birçoğu Birleşmiş Milletler’e ait okulları da hedef alan İsrail, önceki gece Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu’nu bombalarla yerle bir etti. Saldırıda çoğu çocuk 20 kişi öldü. Operasyonlarının ilk günlerin Gazze’deki İslam Üniversitesi’ni, Hamas’ın üssü olduğu iddiasıyla bombalayan İsrail ordusu, dün de El Ezher Üniversitesi’ni vurdu. Üniversiteye ait tüm binalar imha edildi. Saldırılarda dini merkezler de ayırt edilmeksizin hedef alındı. 18 Ekim’de Gazze’de Rum cemaatinin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlenen saldırıda en az sekiz kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’ndeki 55 cami, 3 kilise İsrail bombaları tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Haberin Devamı

SARAYBOSNA’DAKİ PAZAR KATLİAMI GİBİ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, İsrail’in önceki gün gerçekleştirdiği Şifa Hastanesi katliamını sert sözlerle eleştirdi. İtalyan yetkili, saldırının şok edici görüntülerinin kendisine Saraybosna’daki Markale pazarının bombalanmasını hatırlattığını söyledi.Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırplar, kuşatma altındaki Saraybosna’da bulunan Markale pazarını 1994 ve 1995’te yıllarında iki kez bombalamış, saldırılarda toplam 111 kişi ölmüş, 228 kişi de yaralanmıştı. Şifa Hastanesi ve önündeki ambulans konvoyunun vurulmasına bir tepki de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten geldi. BM lideri, hastanenin ve önündeki ambulans konvoyunun vurulmasının kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da benzer bir açıklama yaparak “Hastalar, sağlık çalışanları ve ambulanslar her zaman korunmalı” dedi.

Haberin Devamı

GAZZE’NİN KUZEYİ UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE İNCELENDİ

500 METREDE BİN BOMBA KRATERİ

İsrail’in haftalardır bombaladığı Gazze’deki tahribat uydu aracılığıyla gözler önüne serildi. İngiliz gazetesi The Guardian, yaptığı analizde ağır bombardımanların yaşandığı Gazze Şeridi’nin kuzeyini uydu görüntüleri üzerinden inceledi. Çalışmada, yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda, uzaydan da görülebilecek binden fazla krater tespit edildi. Görüntülerde, yaklaşık 500 metrekarelik bir alan içinde yer alan ve sivillerin yaşadığı bir bölgede ise yaklaşık 100 kraterin bulunduğu ortaya çıktı. Bu 100 kraterden bazılarının çapının yaklaşık 14 metre büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

NETANYAHU’DAN ATEŞKESE RET

Amerikalı Bakan Antony Blinken, cuma günü Tel Aviv’de yaptığı temasların ardından dün Ürdün’ün başkenti Amman’da Arap ülkeleri dışişleri bakanları ile bir zirve toplantısında bir araya gelirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çatışmalara ‘insani ara’ verilmesi önerisini kabul etmediği bildirildi.

3 SAATLİK GEÇİŞ İZNİ

Buna göre yardım geçişi ve Hamas’ın elindeki rehinelerin kurtarılmasına zemin olabilmesi için ABD tarafı, insani molayı gündeme getirdi. Ancak Netanyahu, Blinken’e rehineler serbest bırakılmadığı sürece İsrail’in “tam gaz ilerleyeceğini” söylediğini belirtti. Öte yandan Gazze’nin kuzeyinin tahliye edilmesini isteyen İsrail ordusu dün saat 13.00 ile 16.00 arasında gitmek isteyenlere geçiş sağlanacağını açıkladı.

DESTEĞİ DİBE VURDU

İsrail’in Maariv gazetesi için yapılan ankete göre Likud partili Netanyahu, hızlı oy kaybına uğradı, kamuoyunda sadece yüzde 27 destek buluyor. Yüzde 49, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) lideri Benny Gantz’ı en uygun lider olarak görüyor. Bugün seçim yapılsa UBP, 120 üyeli parlamentoda 12 olan sayısını 36’ya çıkaracak. 32 vekilli Likud ise sadece 19 sandalye alabilecek.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

BLİNKEN: ABD KALICI ATEŞKESE KARŞI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarıyla dün yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Blinken, ABD’nin olası bir kalıcı ateşkese, Hamas’ın yeniden toparlanıp daha fazla saldırı düzenlemesine olanak sağlayacağı için karşı olduğunu söyledi. Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Blinken, hem Washington hem de Arap devletlerinin, Hamas kontrolündeki Gazze’deki statükonun devam edemeyeceğine inandıklarını ve Arap mevkidaşlarıyla iki devletli çözüme doğru daha iyi bir yolun nasıl çizileceğini tartıştıklarını belirtti.

BİR HASTANE DAHA ‘DURDU’

Gazze’de bir hastanenin daha yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik jeneratörleri tamamen durdu. Gazze’deki yetkililer, kuzey kısımdaki Kemal Advan Hastanesi’nde yakıtın tükenmesi sebebiyle hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İSRAİLLİ SİVİLLER SİLAHLA DOLAŞIYOR

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından İsrail hükümetinin silahlanma kurallarını gevşetmesiyle İsrailli siviller de silahlanma yarışına girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “sivilleri silah kullanmaya teşvik ediyoruz” açıklamasının ardından silahlanan İsrailli siviller, sokaklarda uzun namlulu silahlarla dolaşmaya başladı.

UMMAN’DAN UCM’YE ÇAĞRI

Umman Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Gazze’de işlenen ‘savaş suçları’ için mahkeme kurulmasını ve suçluların yargılanmasını istedi.