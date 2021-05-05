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HaberlerDünya Haberleriİsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddia edildi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 04:28 | Son Güncelleme:

İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

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İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerindeki bazı noktalara İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, Lazkiye'nin doğusundaki Hiffe bölgesi ile Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesindeki bazı noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman hedeflere karşılık verdi." ifadesine yer verildi.

Haberde, Lazkiye kırsalında bir plastik deposunun hedef alınması sonucu çıkan yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Esad rejimin haber kanalı El-İhbariyye ise saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lazkiye ve Hama illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esad rejimi, İsrail'in 8 Nisan, 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

 

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