İsrail kara saldırısından vaz mı geçti? İşte Tel Aviv'in önünde duran 3 büyük engel

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İsrail-Hamas savaşında çatışmalar 10 günü geride bıraktı.İ srail Hava Kuvvetleri işgal altındaki bölgeyi aralıksız bir bombardımana tutarken bir yandan da binlerce askeri ve tankı Gazze sınırına yığıyor.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrası adeta alarma geçen ve 300 bin yedek askerini yeniden göreve çağıran Tel Aviv yönetiminin bir kara saldırısı hazırlığında olduğu düşünülüyor ancak beklenen saldırı emri hala gelmiş değil ve İsrail Savunma Kuvvetleri bunun nedenini açıklamıyor.



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IDF sözcüsü Yarbay Richard Hecht operasyonlar ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirttiği basın toplantısında gazetecilerin tüm ısrarına rağmen bu konuda yorum yapmadı veaçıklamasında bulundu.Sözcünün açıklamasısorusu ile Batı medyasından yankılandı.

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KARA SALDIRISININ ÖNÜNDEKİ 3 ENGEL

Analistler İsrail'in kara operasyonunun gecikmesinin arkasında rehine krizi, sivil kayıplar için müttefiklerden gelen baskı ve Hizbullah tehdidinin olduğunu düşünüyor.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan analize göre, Hamas'ın saldırısı ile sersemleyen İsrail halkı daha fazla kaybı kaldıracak durumda değil. Rehine krizi için görüşmeler devam ediyor ancak Hamas'ın esirler konusunda geri adım atmaya niyeti yok.



Öte yandan Arap ülkeleri ile normalleşme süreci başlatan İsrail, kara saldırısının komşularını öfkelendirmesinden ve bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemesinden korkuyor.

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Lübnan Hizbullah'ının İsrail'in kara saldırısı başlatması durumunda savaşa gireceğini açıklaması Tel Aviv'i endişelendiren başka bir konu.

İsrail'in kuzey sınırındaki çatışmalar şimdiden yoğunlaştı. IDF Lübnan sınırında ve Gazze'de çok ağır kayıplar vereceği endişelerine rağmen böyle bir savaşı kazanabileceği konusunda ısrar ediyor ancak Tel Aviv'in kuzey tehdidini nasıl kontrol altına alacağı büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

