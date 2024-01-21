İsrail’in İran ve Hamas’a suikastları sürüyor... Önce Şam’ı sonra Lübnan’ı vurdu

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İran, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu’nun beş üyesini öldürdüğünü açıkladı. Devrim Muhafızları, Şam’ın Mazeh bölgesinde bir binanın çok sayıda füzeyle vurulmasıyla üyelerinden Hacıtullah Omidar, Ali Agazade, Hüseyin Muhammadi, Said Karimi ve Emin Samadi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran medyası, Omidar’ın, Suriye’deki Kudüs Gücü’nün istihbarat şefi olduğunu belirtti.

TOPLANTI YAPIYORLARDI

En az dört güdümlü füzenin kullanıldığı saldırıda 4 katlı bina tamamen yerle bir oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının İran yetkililerinin toplantı yaptığı sırada düzenlendiğini ve bina enkazı altında kalan kişiler için arama çalışması yapıldığını bildirdi. Bina yakınındaki bir bakkal, saat 10.15 sıralarında art arda beş patlama duyduğunu, daha sonra bir erkek ve bir kadının cesetlerinin yanı sıra üç yaralının götürüldüğünü gördüğünü anlattı. Pek çok büyükelçilik binasının bulunduğu Mazeh bölgesinde Birleşmiş Milletler karargâhı da yer alıyor.

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İSRAİL ÜSTLENMEDİ

İsrail ordusunun Suriye’de Filistinli grupları barındıran bir mahalleyi de hedef alarak İslami Cihad liderlerinden Ekrem El Acuru’yi öldürdüğü yönünde haberler çıkarken, grubun sözcüsü iddiaları yalanladı. İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili bir açıklama gelmedi.

İKİ HAMAS ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye’deki saldırılardan kısa süre sonra İsrail’in, güney Lübnan’da bir otomobilde seyahat eden iki Hamas üyesine suikast düzenlediği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, otomobilin Akdeniz kıyısındaki Sur bölgesinde yol alırken vurulduğunu belirtirken sosyal medyada aracın alevler içerisindeki görüntüleri paylaşıldı. Bu saldırıyı da üstlenmeyen İsrail ordusu, Lübnan’ın El Adisa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine dron saldırısı düzenlediği ve roket rampaları ve gözlem noktalarını vurduğunu bildirdi.

BİLGİ NOTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim Hamas baskınları sonrasında İsrail istihbaratına işaret ederek ‘Mossad’a nerede olursa olsun Hamas liderlerine karşı operasyon düzenleme talimatı verdim’ diye açıklama yapmıştı.

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İRAN DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINADI



İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki saldırıyı bölgede “istikrarsızlığı yaymaya yönelik umutsuz bir girişim” olarak nitelendirerek İsrail’i sorumlu tuttu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, devlet medyasına yaptığı açıklamada, Tahran’ın “Siyonist rejimin organize terörizmine” uygun zaman ve yerde karşılık vereceğini söyledi.

BÖLGEDE TANSİYON DİNMİYOR

İsrail’in saldırıları, İran Devrim Muhafızlarının Irak’ın Erbil şehrinde “İsrail istihbarat karargâhı” olduğu gerekçesiyle işinsanı Peşrev Dizayi’nin evini vurmasını takip ediyor. Dört kişinin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı saldırının ardından Irak, Tahran büyükelçisini ülkeden çekme kararı almıştı. 25 Aralık’ta İsrail’in Şam’ın bir banliyösüne düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki uzun süreli danışmanlığını yapan general Seyed Razi Musavi öldürülmüştü. İsrail, Hamas liderlerinde Salih el-Aruri’yi de Lübnan’ın başkenti Beyrut’a 2 Ocak’ta düzenlediği saldırıyla öldürmüştü.