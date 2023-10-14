İsrail'in en büyük korkusu: Gazze Metrosu! Askerlerden itiraf: Bizi beklediklerini biliyoruz, zor ve kanlı olacak

Haberin Devamı

Dün 1.1 milyon Filistinliye evlerinden ayrılmaları için 24 saat süre veren İsrail gece saatlerinde kara baskınlarına başladı. Bu sabah yapılan açıklamada sivillere yeniden süre verildi ve kuzeydeki Beit Hanoun'dan güneydeki Han Yunus'a kadar Al-Bahr ve Salah Al-Din yollarında güvenli geçiş sağlanacağı ve saat 16:00'a kadar bu yollara saldırı düzenlenmeyeceği açıklandı.

İSRAİL'İ BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE

İsrail'in kara harekatının hazırlıklarını yaparken uzmanlar İsrail Ordusu'nu bekleyen en büyük tehlikenin Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtiyor.

Hamas'ın yapımı için 20 yıl boyunca uğraştığı ve Gazzenin altında bir labirent gibi uzanan tünellerin 30 metre derinliğinde olduğuna inanılıyor. Tünellerin girişlerinin ise evlerin, camilerin, okulların ve diğer kamu binalarının alt kat girişlerinde bulunduğu düşünülüyor.



Haberin Devamı

İngiliz Telegraph gazetesi söz konusu tünellerin Hamas'ın savunmasının ana merkezini oluşturduğuna dikkat çekerken tünel girişlerinin bölgenin dar sokakları arasında gizli olduğunu ve bubi tuzakları ve ev yapımı bombalarla korunduğunu belirtiyor.

İsrail'in 'Gazze Metrosu' adını verdiği tüneller ağının büyüklüğünü anlamak oldukça zor. Ağa ilişkin bilinen tek şey 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında yer aldığı.



İsrail ordusu sözcüsü tünellere yapılacak operasyonla ilgili açıklamasında "Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için bir başka katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Bunlar Gazzeli siviller için kurulan sığınaklar değil. Bunlar yalnızca Hamas'ın İsrail'e roket atmaya ve terörist göndermeye devam edebilmeleri için var."



LONDRA METROSUNDAN DAHA BÜYÜK

Haberin Devamı

Hamas'ın tünelleri İsrail için yeni bir endişe kaynağı değil.2021 yılında yaşanan çatışmalarda İsrail 100 km'den fazla tünele hava saldırısı düzenlediğini ve hepsini yok ettiğini açıklarken, Hamas tünellerinin 500 kilometreye kadar uzandığını ve saldırılar sırasında yalnızca yüzde 5'inin vurulduğunu açıklamıştı.

Londra metrosundan daha büyük olan tünel ağının yapımı 2005 yılından önce başladı, Hamas'ın bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle hızlandı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif'in tünel sisteminin arkasındaki beyin olduğuna inanılıyor.



İSRAİL'DEN İTİRAF : KOLAY DEĞİL, BİZİ BEKLEDİKLERİNİ BİLİYORUZ

İsrail askerleri, Cumartesi günü İsrail’e düzenlenen sürpriz saldırının ardından Gazze sınırına yığılıyor, ancak emirler hâlâ belirsiz. Daha önce Gazze’de savaşan İsrail askerlerine göre, bu işgalin zor, tehlikeli ve kanlı olacağı kesin.

Haberin Devamı

Daha önce Gazze’de savaşan asker CNBC'ye yaptığı açıklamada “Bizi beklediklerini biliyoruz. Gazze’nin yer üstü ne kadar kötüyse yer altı da o kadar kötü.” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir sözcü de dün tünel ağının bazı kısımlarını vurduklarını ancak bunun kolay bir savaş olmayacağını söyledi.



HAMAS'IN TAKTİĞİ: İYİ BİLDİĞİ BÖLGELERE ASKER ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail, Hamas’ın çok daha iyi bildiği bölgelere asker çekmeye çalıştığına inanıyor. Yetkililer bölgedeki tünellerin patlayıcılarla dolu olacağını vurgularken Filistinli tarihçi Harel Chorev, “Kimse yeraltında ne olduğunu gerçekten bilmiyor. İsrail askerlerinin bu tünellere girebileceğini düşünmüyorum.” dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

REHİNELER DE TÜNELDE Mİ?

Hamas'ın karmaşık yeraltı sisteminin elektrik jeneratörleri ile desteklendiği, yerin altında istihbarat odalarının olduğu belirtilirken Hamas'ın kaçırdığı 150 İsrailli rehinenin de bu tünellerde saklandığına inanılıyor, bu da olası bir kurtarma operasyonunu imkansız hale getiriyor.

