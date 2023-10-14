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İsrail ordusu, Lübnan'dan engellenen girişte "teröristlerin" öldürüldüğünü açıkladı
Gazze hastanelerinin verilerine göre İsrail'in hava saldırılarında 24 saatten kısa sürede 20'si çocuk en az 256 kişi öldü, 1.788 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey komutanlarından Murad Abu Murad'ın hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Hamas'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.
İsrail ordusu, kuzeydeki Beit Hanoun'dan güneydeki Han Yunus'a kadar Al-Bahr ve Salah Al-Din yollarından gidilebileceğini açıkladı. Ordu bu yolların tamamen güvenli olacağını vurgulayarak "Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, talimatlara uyun güneye gidin" ifadelerini kullandı.
Hamas Rusya'nın arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkımıza karşı devam eden Siyonist saldırganlığa ilişkin tutumunu, Gazze kuşatmasını reddetmesini takdir ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 1,1 milyon insanı tahliye etme emrinin "çirkin" olduğunu ve "savaş kurallarına ve temel insanlığa" aykırı olduğunu açıkladı
BM insani yardım ofisi, İsrail'in tahliye uyarısının ardından Gazze'deki on binlerce insanın güneye gittiğini öne sürdü. OCHA, tahliye emri öncesinde 400.000'den fazla Filistinlinin ülke içinde yerinden edildiğini duyurdu.
Ajansların geçtiği görüntülerde Fİlistinlilerin at arabaları ile korku içinde yola düştüğü görüldü.
İsrail askerleri Kudüs yakınlarındaki Kalandiya mülteci kampına baskın düzenledi. Can kaybı konusunda bir güncelleme gelmedi.
Aljazeera, İsrail'in bugün erken saatlerde Jericho'daki en az iki Filistin mülteci kampına ve Cenin'e ayrı baskınlar düzenlendiğini baskınlarda yaralananlar olduğunu yazdı.
IDF Sözcüsü Conricus, kuzey sınırındaki durumun oldukça gergin olduğunu açıkladı. Hizbullah savaşçılarının İsrail askerlerine tanksavar füzesi ateşlediğini belirten sözcü " "Kısa bir çatışma oldu ve durum sakinleşti. Daha sonra Hizbullah İsrail'e insansız hava araçları gönderdi ve İsrail uçaklarına karadan füzeler ateşledi.” dedi.
İsrail ordusu , Gazze'de 120'den fazla sivilin Hamas tarafından esir tutulduğunu açıkladı. IDF Sözcüsü Conricus “Gazze'deki Filistinli siviller bizim düşmanımız değil.Onları hedef almıyoruz" dedi.
AB dış politika sorumlusu Josep Borrell İsrail'in bir milyondan fazla insanın kuzey Gazze'yi tek bir günde tahliye etmesi yönündeki emrinin "tamamen imkansız" olduğunu söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha şehrinde İsrail askeri operasyonunun sürdüğünü öğrenildi.
Sosyal medyadaki videolarda Cenin'e saldıran İsrail ordusuyla Filistinli protestocular arasında çatışmalar olduğu görüldü.
Eriha'daki baskında en az iki Filistinli yaralandı