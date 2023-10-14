İSRAİL SÜRE VERDİ: 6 SAAT SALDIRI OLMAYACAK

İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.



İsrail ordusu, kuzeydeki Beit Hanoun'dan güneydeki Han Yunus'a kadar Al-Bahr ve Salah Al-Din yollarından gidilebileceğini açıkladı. Ordu bu yolların tamamen güvenli olacağını vurgulayarak "Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, talimatlara uyun güneye gidin" ifadelerini kullandı.