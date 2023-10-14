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Canlı Anlatım: Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son yaşananlar... İsrail yeniden saat verdi: 6 saat güvenli geçiş izni verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#İsrail#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 08:12

İsrail Hamas arasındaki savaş 8. gününde devam ediyor... Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu. Hamas'ın üst düzey bir komutanının öldüğü duyuruldu.

LÜBNAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSELİYOR
LÜBNAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

İsrail ordusu, Lübnan'dan engellenen girişte "teröristlerin" öldürüldüğünü açıkladı

24 SAAT İÇİNDE YÜZLERCE CAN KAYBI
24 SAAT İÇİNDE YÜZLERCE CAN KAYBI

Gazze hastanelerinin verilerine göre İsrail'in hava saldırılarında 24 saatten kısa sürede 20'si çocuk en az 256 kişi öldü, 1.788 kişi de yaralandı.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey komutanlarından Murad Abu Murad'ın hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Hamas'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İSRAİL SÜRE VERDİ: 6 SAAT SALDIRI OLMAYACAK
İSRAİL SÜRE VERDİ: 6 SAAT SALDIRI OLMAYACAK

İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.

İsrail ordusu, kuzeydeki Beit Hanoun'dan güneydeki Han Yunus'a kadar Al-Bahr ve Salah Al-Din yollarından gidilebileceğini açıkladı. Ordu bu yolların tamamen güvenli olacağını vurgulayarak "Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, talimatlara uyun güneye gidin" ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN RUSYA AÇIKLAMASI

Hamas Rusya'nın arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkımıza karşı devam eden Siyonist saldırganlığa ilişkin tutumunu, Gazze kuşatmasını reddetmesini takdir ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

BM'DEN BİR TEPKİ DAHA
BMDEN BİR TEPKİ DAHA

Birleşmiş Milletler (BM) 1,1 milyon insanı tahliye etme emrinin "çirkin" olduğunu ve "savaş kurallarına ve temel insanlığa" aykırı olduğunu açıkladı

 

 

 

 

ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ EVİNDEN OLDU
ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ EVİNDEN OLDU

BM insani yardım ofisi, İsrail'in tahliye uyarısının ardından Gazze'deki on binlerce insanın güneye gittiğini öne sürdü. OCHA, tahliye emri öncesinde 400.000'den fazla Filistinlinin ülke içinde yerinden edildiğini duyurdu.

Ajansların geçtiği görüntülerde Fİlistinlilerin at arabaları ile korku içinde yola düştüğü görüldü.

MÜLTECİ KAMPINA BASKIN

İsrail askerleri Kudüs yakınlarındaki Kalandiya mülteci kampına baskın düzenledi. Can kaybı konusunda bir güncelleme gelmedi.

Aljazeera, İsrail'in bugün erken saatlerde Jericho'daki en az iki Filistin mülteci kampına ve Cenin'e ayrı baskınlar düzenlendiğini baskınlarda yaralananlar olduğunu yazdı.

KUZEY SINIRINDA DURUM GERGİN
KUZEY SINIRINDA DURUM GERGİN

IDF Sözcüsü Conricus, kuzey sınırındaki durumun oldukça gergin olduğunu açıkladı. Hizbullah savaşçılarının İsrail askerlerine tanksavar füzesi ateşlediğini belirten sözcü " "Kısa bir çatışma oldu ve durum sakinleşti. Daha sonra Hizbullah İsrail'e insansız hava araçları gönderdi ve İsrail uçaklarına karadan füzeler ateşledi.” dedi.

120'DEN FAZLA SİVİL ESİR TUTULUYOR

İsrail ordusu , Gazze'de 120'den fazla sivilin Hamas tarafından esir tutulduğunu açıkladı. IDF Sözcüsü Conricus “Gazze'deki Filistinli siviller bizim düşmanımız değil.Onları hedef almıyoruz" dedi.

BORELL: BİR GÜNDE TAHLİYE İMKANSIZ

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell İsrail'in bir milyondan fazla insanın kuzey Gazze'yi tek bir günde tahliye etmesi yönündeki emrinin "tamamen imkansız" olduğunu söyledi.

BATI ŞERİA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
BATI ŞERİADA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha şehrinde İsrail askeri operasyonunun sürdüğünü öğrenildi.

Sosyal medyadaki videolarda Cenin'e saldıran İsrail ordusuyla Filistinli protestocular arasında çatışmalar olduğu görüldü.

Eriha'daki baskında en az iki Filistinli yaralandı

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Canlı Anlatım Özeti

timelineLÜBNAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSELİYOR
timeline24 SAAT İÇİNDE YÜZLERCE CAN KAYBI
timelineHAMAS'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
timelineİSRAİL SÜRE VERDİ: 6 SAAT SALDIRI OLMAYACAK
timelineHAMAS'TAN RUSYA AÇIKLAMASI
timelineBM'DEN BİR TEPKİ DAHA
timelineON BİNLERCE FİLİSTİNLİ EVİNDEN OLDU
timelineMÜLTECİ KAMPINA BASKIN
timelineKUZEY SINIRINDA DURUM GERGİN
timeline120'DEN FAZLA SİVİL ESİR TUTULUYOR
timelineBORELL: BİR GÜNDE TAHLİYE İMKANSIZ
timelineBATI ŞERİA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#İsrail#Gazze

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