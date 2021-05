İsrail'in basının bulunduğu binayı bombalaması, ABD'de yankı uyandırdı

AP ve Aljazeera'nın medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binanın İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması, Amerikan basında son dakika gelişmesi olarak yer bulurken, İsrail savaş uçaklarının füzelerine hedef olan bina hakkında detaylara yer verildi.



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gary Pruitt, İsrail'in Gazze'deki ofislerini yaptığı füzeli saldırıya ilişkin, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.



Pruitt, "Bu oldukça rahatsız edici bir gelişme. Korkunç bir can kaybından son anda kurtulduk. Çok sayıda AP muhabiri ve serbest habercisi binanın içindeydi ve şükür ki onları sağ salim tahliye edebildik. Bugün yaşanan olaydan dolayı dünya, Gazze'de neler olduğu hakkında daha az şey bilecek." değerlendirmesini yaptı.



İsrail'in hava saldırısına yer veren Amerikan CNN kanalı, "Cumartesi öğleden sonra İsrail hava saldırısıyla vurulan Al Jala'a binası, diğer medya kuruluşlarının yanı sıra Aljazeera ve Associated Press'in ofislerini içeriyordu." bilgisini verdi.



Uluslararası haber ajansı Reuters da gündeminde yer verdiği gelişmeyi, "İsrail, binanın Hamas tarafından da kullanıldığını söyleyerek, cumartesi günü ABD merkezli Associated Press ve Al Jazeera gibi diğer haber medyasının ofislerinin bulunduğu Gazze'de 12 katlı bir binayı yıktı." şeklinde paylaştı.



Bir diğer Amerikan televizyon kanalı CNBC de "İsrail hava saldırısı, Associated Press ve diğer medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu Gazze şehrindeki çok katlı bir binayı hedef aldı ve yok etti." ifadelerini kullanarak, binanın 3 ağır füze ile vurularak devasa bir toz bulutu içinde çökertildiği detayını paylaştı.



Yahoo News, PBS New York, USA Today gibi bir çok medya kuruluşu da İsrail savaş uçaklarının, Amerikan haber ajansı AP başta olmak üzere bir çok medya kuruluşuna ev sahipliği yapan 60 dairelik binayı hedef almasını gündeme taşıdı.



İsrail savaş uçakları, Gazze'de, içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nın ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara