İsrail'i Lübnan'da neler bekliyor? 'Hizbullah, eski Hizbullah değil'

İsrail, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak gerçekleştirdiği saldırılar ve hemen peşinden gerçekleştirdiği hava operasyonları ile adeta 'Kuzey Savaşı'nın fitilini ateşledi. İsrail-Hizbullah arasında tansiyon adım adım yükselirken dünyanın dört bir yanından 'itidal' çağrıları geliyor.



Savaşla ilgili analizlerde teknolojik açıdan üstünlüğün İsrail'de olduğunu belirtiyor ancak iki taraf arasında korkulduğu gibi 'topyekun bir savaş' başlarsa İsrail sürpriz sonuçlarla karşı karşıya kalabilir...



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlaması ile yaklaşık bir yıldır İsrail'deki hedefleri vuran Hizbullah, devasa bir roket, insansız hava aracı ve tanksavar füze cephaneliğini yedekte tutuyor. Grubun en tehlikeli silahları arasında Almas (Farsça'da elmas anlamına geliyor) adlı İran yapımı güdümlü bir tanksavar füzesi var.

ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre, İsrail savaşa girme kararı aldığında, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın güçlü olduğu bir sahada mücadele etmek zorunda kalacak, çatışmalar Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da İsrail Savunma Kuvvetleri için 'bir bataklığa' dönüşebilir.



İsrail Lübnan'ın başkent Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan genelinde hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Lübnan dün çatışmalardaki en ölümcül gününü yaşadı, tek bir günde 500'e yakın insan hayatını kaybetti. Hizbullah İsrail saldırılarına sessiz kalmadı, İsrail'deki askeri üs ve havaalanlarına füzeli saldırılar gerçekleştirdi.

HİZBULLAH SAVAŞ HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRDI

WSJ'ye göre, Hizbullah'ın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi kaynaklar grubun savaş hazırlıklarını hızlandırdığını, güney Lübnan'daki tünel ağını genişlettiğini, savaşçılarını ve silahlarını yeniden konumlandırdığını söylüyor. ABD'li ve bölgesel yetkililer ise Hizbullah'ın füze tedarikini arttırdığını belirtiyor.

WSJ'ye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan eski bir Hizbullah askeri yetkilisi “Güney şu anda arı kovanı gibi. İranlıların sahip olduğu her şeye biz de sahibiz” dedi.

Hizbullah 2006'daki son savaştan bu yana binlerce yeni füze ve insansız hava aracı satın aldı, eski güdümsüz roketlerine güdüm kitleri taktı. Grubun savaşçıları ise Suriye'deki savaşta çok daha fazla deneyim kazandı.

RUS TAKTİKLERİ KULLANILABİLİR

The Wall Street Journal'ın haberine göre geçtiğimiz Kasım ayında Wagner paralı asker grubu Hizbullah'a gelişmiş bir SA-22 uçaksavar sistemi vermeyi planlıyordu. Sistemin teslim edilip edilmediği net değil.

Askeri analistler Hizbullah'ın Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktikleri taklit edebileceğini, füze salvoları ve insansız hava aracı sürüleri ile İsrail'in hava savunmasını etkisiz hale getirebileceğini düşünüyor.



Uzmanlara göre Hizbullah, askeri üsleri, limanları ve ülkenin elektrik şebekesini hedef alabilir, bu saldırılar sırasında yüzlerce insan hayatını kaybedebilir.

"HİZBULLAH YIPRATMA SAVAŞINI TERCİH EDECEKTİR"

ABD'li gazete Hizbullah'ın konvansiyonel bir savaşta İsrail'i kesin bir yenilgiye uğratmasının pek olası görünmediğini yazdı ancak önemli bir noktaya dikkat çekti:

"İsrail ordusu F-35 savaş uçakları ve çok katmanlı hava savunması da dahil olmak üzere çok daha gelişmiş silahlara sahip. İsrail'in hava üstünlüğü Lübnan'ın sivil altyapısını felç edebilir ancak IDF yine de stratejik dezavantajlarla karşı karşıya. Hizbullah çatışmalarda galip gelmekten öte, İsrail güçlerini yıpratma savaşına sokmayı hedefleyecektir. "



DÜNYANIN EN AĞIR SİLAHI PARAMİLİTER GRUBU

İsrailli yetkililer 2006 yılında Hizbullah'ın yaklaşık 12,000 roket ve füzeye sahip olduğunu tahmin ediyordu. Ancak bu rakam artık 150,000'e çıktı. Askeri uzmanlar, Hizbullah'ın on binlerce askeri ve geniş füze cephaneliğiyle muhtemelen dünyanın en ağır silahlı paramiliter gücü olduğuna inanıyor.

Grubun en tehlikeli silahları arasında olan Almas'ın, Ukrayna'nın 2022'de Rus zırhlı araçlarını havaya uçurmak için kullandığı Amerikan Javelin'i gibi diğer gelişmiş tanksavar füzeleriyle büyük ölçüde karşılaştırılabilir olduğunu yazan WSJ, Hizbullah'ın artık hedefleri daha hassas bir şekilde vurabildiğine dikkat çekti.





Meet “Almas” (Diamond in Persian)

The High-Explosive Anti-Tank, which gives the IDF a headache with Hezbollah recently.



An Iranian reversed-engineered copy of the Israeli Spike Anti-Tank Guided Missile.

It can reach up to 16km,

and launched by shoulder, ground, vehicle or a UAV. pic.twitter.com/1DBFrwzCkK