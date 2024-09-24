Son dakika....İsrail 'den yeni katliam, Lübnan için en ölümcül gün: 492 can kaybı! Hizbullah askeri üs ve havaalanını vurdu

'Saldırı karadan sürebilir'

BBC'nin Uluslararası Editörü Jeremy Bowen'ın analizine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine havadan başlayan saldırları kara harekatıyla devam edebilir:



"İsrail ordusu 23 Eylül sabahı basın brifinginde savaşla ilgili, Hamas'ı yok etmek ve rehinelerine ülkelerine geri götürmek hedeflerine, İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilen 60 binden fazla İsrailli'nin evlerine dönüşünü ekledi."İsrail hava kuvvetlerinin bölgeyi hedef alması nedeniyle Lübnan tarafında evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı bunun neredeyse iki katı.



"İsrail ordusu sözcüsü havadan saldırının devam edeceğini söyledi ancak sınır bölgelerindeki Hizbullah altyapısının yok edilmesi ve güçlerinin geri püskürtülmesinden de bahsetti."Bunun ordunun havadan kolaylıkla yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.



"İsrail'in geçmişteki Lübnan işgalleri onlar açısından genellikle mutlu sonla bitmedi."İşgaller beklendiği gibi gitmedi ve İsrail için stratejik olarak büyük değişiklikler sağlayacağı tahmin edilse de geçmişte onları, kuzeyde güvenliğin sağlanması açısında daha büyük bir karmaşaya sürükledi."