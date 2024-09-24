Son dakika....İsrail 'den yeni katliam, Lübnan için en ölümcül gün: 492 can kaybı! Hizbullah askeri üs ve havaalanını vurdu

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İsrail'in acımasız saldırıları nedeni ile Güney Lübnan'daki binlerce kişi evlerinden ayrıldı. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde Lübnan'ın Sidon kentinde yaşanan trafik yoğunluğu ve evlerinden ayrılan insanların yaşadığı panik görüntülendi
BBC'nin Uluslararası Editörü Jeremy Bowen'ın analizine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine havadan başlayan saldırları kara harekatıyla devam edebilir:
"İsrail ordusu 23 Eylül sabahı basın brifinginde savaşla ilgili, Hamas'ı yok etmek ve rehinelerine ülkelerine geri götürmek hedeflerine, İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilen 60 binden fazla İsrailli'nin evlerine dönüşünü ekledi."İsrail hava kuvvetlerinin bölgeyi hedef alması nedeniyle Lübnan tarafında evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı bunun neredeyse iki katı.
"İsrail ordusu sözcüsü havadan saldırının devam edeceğini söyledi ancak sınır bölgelerindeki Hizbullah altyapısının yok edilmesi ve güçlerinin geri püskürtülmesinden de bahsetti."Bunun ordunun havadan kolaylıkla yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
"İsrail'in geçmişteki Lübnan işgalleri onlar açısından genellikle mutlu sonla bitmedi."İşgaller beklendiği gibi gitmedi ve İsrail için stratejik olarak büyük değişiklikler sağlayacağı tahmin edilse de geçmişte onları, kuzeyde güvenliğin sağlanması açısında daha büyük bir karmaşaya sürükledi."
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta gazetecilere açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ı kışkırtarak çatışmaya dahil etmeye çalıştığını söyledi. “Ortadoğu'da istikrarsızlığın sebebi olmak istemiyoruz zira bunun sonuçları geri döndürülemez olacaktır” diyen Pezeşkiyan “Savaş istemiyoruz... Bu topyekün çatışmayı yaratmak isteyen İsrail'dir” ifadelerini kullandı.
İsrail dünden bu yana Lübnan'da 1.300 hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırılar, ülkede 1975-90 iç savaşının sona ermesinden bu yana günlük en yüksek can kaybı rakamına ulaşılmasına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı can kaybının 492'ye ulaştığını, yaralı sayısının da 1645'e çıktığını duyurdu. Ölenler arasında 35 çocuk ve 58 kadın olduğu kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, saldırıların olduğu bölgelerden binlerce ailenin tahliye edildiğini açıkladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında dün akşam bir saha komutanının öldüğünü duyurdu. Kassam tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Cedide Marjaiyun kasabasından Kassam'ın saha komutanı Hüseyin Mahmud en-Nadir'in pazartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.
Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkenin güneyindeki halka destek olma çağrısında bulundu.X sosyal medya hesabından açıklama yapan Hariri, Lübnan tarihinin bu aşamasında ulusal dayanışmanın ahlaki ve siyasi bir görev olduğunu belirtti.Hariri, "Güneyde, Beka ve banliyölerdeki halkımız, Lübnanlılara emanettir, onları desteklemek her türlü düşünceden önceliklidir." ifadesini kullandı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi.
Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.
Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı. ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.