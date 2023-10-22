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İsrail’i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave tepkilerin ardından istifa etti

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#Gazze#İsrail#Google
İsrail’i eleştiren Web Summit CEOsu Paddy Cosgrave tepkilerin ardından istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 19:18

Gazze'de yaşananlara ilişkin "Savaş suçları, müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır” diyen Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti. Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Cosgrave, İsrail'i "savaş suçları" işlemekle ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan açıklamalarının ardından tepkiyle karşılaşmıştı.

ÖNEMLİ ŞİRKETLER ZİRVEDEN ÇEKİLDİ

Tepkilerin ardından özür dileyen Cosgrave, Facebook ve Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

NE DEMİŞTİ?

Cosgrave, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok Batılı liderin ve hükümetin, özellikle de bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, söylemleri ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları, müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır” demişti.

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#Gazze#İsrail#Google

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