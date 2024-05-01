İsrail’e silah desteği sürebilir: Lahey’den Almanya’ya tedbir kararı çıkmadı

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Almanya’nın Gazze savaşında İsrail’e silah göndererek “soykırıma ortak olduğu” yönündeki iddiasını görüşen Lahey’deki mahkemenin başkanı Nawaf Salam “mevcut durumun geçici tedbir yetkisini kullanmayı gerektirecek nitelikte olmadığını” açıkladı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Almanya’nın eylemlerinin, Filistin topraklarında uluslararası insani hukukun ihlal edilmesine neden olarak 1948 Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasıyla mahkemeden geçici tedbir talebinde bulunmuştu.

Mahkeme kararında Almanya’nın davanın tamamen düşürülmesi talebini de reddederken, Soykırım Sözleşmesi’ni imzalayan bir ülke olarak Almanya’nın soykırımı önleme yükümlülüklerini vurguladı. Nisan ayı başında gerçekleşen duruşmada Nikaragua mahkemeden, Almanya’nın İsrail’e silah tedarikini derhal durdurması ve BM Filistin Ajansı UNRWA’ya finansmanı sürdürmesini de içeren beş geçici tedbir talebinde bulunmuştu. Almanya’nın temsilcileri, mahkemede silahların “titiz bir incelemeye dayalı olarak tedarik edildiğini” belirterek savunma yapmıştı. Berlin hükümeti, geçen hafta İsrail’in iddiaları sebebiyle askıya aldığı UNRWA finansmanına devam etmeye karar verdiğini açıklamıştı. Almanya, İsrail’e silah tedarikinde ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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LAZZARİNİ’YE İSRAİL’DEN RET

Bu arada İsrail yönetiminin, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin vize başvurusunu kabul etmediği öğrenildi. İsrail’in resmi yayın kuruluşu KAN’da yer alan haberde Philippe Lazzarini’nin İsrail üzerinden Gazze Şeridi’ne gitmek için vize başvurusunda bulunduğu ifade edildi.