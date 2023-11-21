İsrail'den soykırım itirafı gibi paylaşım... Apar topar silindi

Haberin Devamı

Gazze'deki savaş 46'ncı gününde de can almaya devam ediyor.

Geçici ateşkes için nefesler tutulmuşken İsrail'den skandal bir video geldi.

Kendisine Sivil Cephe adını veren İsrailli örgüt, çocukların Gazze'deki yıkımı kutladığı ve 'bir yıl sonra orada hiçbir şey kalmayacak' sözlerine ev sahipliği yapan bir şarkı hazırladı.

Gazze Şeridi yakınlarındaki topluluklardan tahliye edilen çocuklara söyletilen şarkıya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.

Times of Israel 'şarkı sözlerinin yanı sıra çocuklar tarafından söylenmesi nedeniyle hem İsrail içinde hem de yurt dışında eleştirilere maruz kaldı' dedi.

Haberin Devamı

İsrailli gazete bu gelişmeyi ‘İsrailli çocukların ülkenin düşmanlarını 'ortadan kaldırma' şarkısını söylediği klip öfke yarattı’ başlığı ile okurlarına sundu.

Şarkının sözleri arasında "IDF, gamalı haç taşıyanları ortadan kaldırmak için sınırı geçiyor", "Hepsini yok edeceğiz" ve "Tüm dünyaya göstereceğiz" gibi cümleler de yer alıyor.

Şarkı, sosyal medyada "İsrailli çocuklar Gazze hakkında soykırım şarkısı söylüyor", "Çocuklarını böyle mi yetiştiriyorlar?" gibi yorumlarla paylaşıldı.

Tepkiler üzerine İsrail Kamu yayıncısı apar topar videoyu kaldırdı.

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300’ü aştığını bildirdi.

Al-Thawabta, saldırılarda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300’ü aştığını, bunların 5 bin 600’ünden fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi’nde verileri toplayan sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatlarını kaybedenlere dair resmi sayıları düzenli olarak güncelleyemiyor.