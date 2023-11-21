×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'den soykırım itirafı gibi paylaşım... Apar topar silindi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
İsrailden soykırım itirafı gibi paylaşım... Apar topar silindi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 10:31

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Gazze'den gelen haberlerde. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de yaşananlar ise İsrail'de şarkı ile kutlandı. Adeta soykırımın itirafı gibi sözlere sahip olan ve çocuklara söyletilen şarkıya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. İsrail Kamu yayıncısı apar topar videoyu kaldırdı.

Haberin Devamı

Gazze'deki savaş 46'ncı gününde de can almaya devam ediyor.

Geçici ateşkes için nefesler tutulmuşken İsrail'den skandal bir video geldi.

Kendisine Sivil Cephe adını veren İsrailli örgüt, çocukların Gazze'deki yıkımı kutladığı ve 'bir yıl sonra orada hiçbir şey kalmayacak' sözlerine ev sahipliği yapan bir şarkı hazırladı.

Gazze Şeridi yakınlarındaki topluluklardan tahliye edilen çocuklara söyletilen şarkıya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.

İsrailden soykırım itirafı gibi paylaşım... Apar topar silindi

Times of Israel 'şarkı sözlerinin yanı sıra çocuklar tarafından söylenmesi nedeniyle hem İsrail içinde hem de yurt dışında eleştirilere maruz kaldı' dedi.

Haberin Devamı

İsrailli gazete bu gelişmeyi ‘İsrailli çocukların ülkenin düşmanlarını 'ortadan kaldırma' şarkısını söylediği klip öfke yarattı’ başlığı ile okurlarına sundu.

Şarkının sözleri arasında "IDF, gamalı haç taşıyanları ortadan kaldırmak için sınırı geçiyor", "Hepsini yok edeceğiz" ve "Tüm dünyaya göstereceğiz" gibi cümleler de yer alıyor.

Şarkı, sosyal medyada "İsrailli çocuklar Gazze hakkında soykırım şarkısı söylüyor", "Çocuklarını böyle mi yetiştiriyorlar?" gibi yorumlarla paylaşıldı.

Gözden KaçmasınDünyanın umutla beklediği haber geldi Hamas lideri Haniyeden flaş ateşkes açıklamasıDünyanın umutla beklediği haber geldi! Hamas lideri Haniye'den flaş ateşkes açıklamasıHaberi görüntüle

Tepkiler üzerine İsrail Kamu yayıncısı apar topar videoyu kaldırdı.

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300’ü aştığını bildirdi.

Al-Thawabta, saldırılarda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300’ü aştığını, bunların 5 bin 600’ünden fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi’nde verileri toplayan sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatlarını kaybedenlere dair resmi sayıları düzenli olarak güncelleyemiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Dünya

BAKMADAN GEÇME!