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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyanın umutla beklediği haber geldi! Hamas lideri Haniye'den flaş ateşkes açıklaması

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#Hamas#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyanın umutla beklediği haber geldi Hamas lideri Haniyeden flaş ateşkes açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:39

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Haftalardır devam eden savaş dünyanın birinci gündemindeki yerini korurken Hamas lideri Haniye sessizliğini bozdu. Haniye'den dikkat çeken bir ateşkes anlaşması açıklaması geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hamas yetkilisi: Ateşkesin ayrıntıları önümüzdeki saatlerde açıklanacak

Hamas yetkilisi İzzat el-Rişk, Al Jazeera'ye ateşkes anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi. Hamas yetkilisi müzakerelerin devam ettiğinin altını çizdi. 

WFP: Gazze'de 2,2 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var

BM'nin gıda kurumu, yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapan Gazze Şeridi'ndeki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulundu. Dünya Gıda Programı, "Mevcut gıda sistemleri çöküyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için WFP ve ortaklarımızın daha fazla erişime ve yakıt, gaz ve bağlantı gibi kaynaklara ihtiyacı var" dedi.

 

Hamas lideri Haniye: Ateşkes anlaşması yakın
Hamas lideri Haniye: Ateşkes anlaşması yakın

Hamas lideri İsmail Haniyeh, Telegram'daki bir gönderide "Ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.


Katar'ın arabuluculuğunda burada bir araya gelen müzakereciler, 7 Ekim'de ele geçirilen çoğu İsrailli yaklaşık 240 esirin serbest bırakılmasına ve İsrail saldırılarında 13 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'de ateşkes sağlanmasına izin verecek bir anlaşma imzalamak için görüşüyor.


İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı Filistinlilerin serbest bırakılmasının da masada olduğu belirtiliyor.


Pazartesi günü ABD Başkanı Biden, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın olduğuna inandığını söylemişti.

İsrail medyası, çatışmaların durdurulması için anlaşma yapılmasına 'yeşil ışık' yakıldığını söylüyor

İsrail medyası bir anlaşmanın hazırlık aşamasında olduğunu bildiriyor. Söz konusu haberlere göre, İsrail, çatışmalara beş gün ara verilmesi ve esirlerin takas edilmesini öngören bir anlaşmaya yeşil ışık yaktı.

İsrail'in asker kaybı 68'e yükseldi
İsrailin asker kaybı 68e yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde savaşan iki askerin daha öldüğünü duyurdu ve Hamas'a yönelik kara operasyonunda ölü sayısının 68'e çıktığını duyurdu.

Haaretz yazdı: Netanyahu uyarıları görmezden gelmiş

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre üst düzey bir istihbarat yetkilisi, bu yılın başlarında Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, hükümetinin yargısal revizyon planları üzerindeki iç gerilimlerin İran, Hizbullah ve Hamas'ı potansiyel olarak İsrail'e karşı askeri eyleme geçmeye teşvik ettiği konusunda iki kez uyardı.

AB: Filistin devletinin kurulması İsrail güvenliğinin en iyi garantisidir
AB: Filistin devletinin kurulması İsrail güvenliğinin en iyi garantisidir

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail'in güvenliğini sağlamanın en iyi yolu olacağını söyledi.

Ailelerle görüştükten sonra Netanyahu, rehinelerin iadesinin 'kutsal ve yüce bir görev' olduğunu söyledi

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin aileleriyle görüştükten sonra, onların serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı ve bunu "kutsal ve yüce bir görev" olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Onlar geri dönene kadar pes etmeyeceğiz ve bu benim ve savaş kabinesinin sorumluluğundadır" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas yetkilisi: Ateşkesin ayrıntıları önümüzdeki saatlerde açıklanacak
timelineWFP: Gazze'de 2,2 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var
timelineHamas lideri Haniye: Ateşkes anlaşması yakın
timelineİsrail medyası, çatışmaların durdurulması için anlaşma yapılmasına 'yeşil ışık' yakıldığını söylüyor
timelineİsrail'in asker kaybı 68'e yükseldi
timelineHaaretz yazdı: Netanyahu uyarıları görmezden gelmiş
timelineAB: Filistin devletinin kurulması İsrail güvenliğinin en iyi garantisidir
timelineAilelerle görüştükten sonra Netanyahu, rehinelerin iadesinin 'kutsal ve yüce bir görev' olduğunu söyledi
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#Hamas#İsrail#Dünya

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