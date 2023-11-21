Hamas lideri Haniye: Ateşkes anlaşması yakın

Hamas lideri İsmail Haniyeh, Telegram'daki bir gönderide "Ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.





Katar'ın arabuluculuğunda burada bir araya gelen müzakereciler, 7 Ekim'de ele geçirilen çoğu İsrailli yaklaşık 240 esirin serbest bırakılmasına ve İsrail saldırılarında 13 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'de ateşkes sağlanmasına izin verecek bir anlaşma imzalamak için görüşüyor.





İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı Filistinlilerin serbest bırakılmasının da masada olduğu belirtiliyor.





Pazartesi günü ABD Başkanı Biden, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın olduğuna inandığını söylemişti.