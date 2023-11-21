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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hamas yetkilisi İzzat el-Rişk, Al Jazeera'ye ateşkes anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki saatlerde açıklanacağını söyledi. Hamas yetkilisi müzakerelerin devam ettiğinin altını çizdi.
BM'nin gıda kurumu, yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapan Gazze Şeridi'ndeki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulundu. Dünya Gıda Programı, "Mevcut gıda sistemleri çöküyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için WFP ve ortaklarımızın daha fazla erişime ve yakıt, gaz ve bağlantı gibi kaynaklara ihtiyacı var" dedi.
Hamas lideri İsmail Haniyeh, Telegram'daki bir gönderide "Ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.
Katar'ın arabuluculuğunda burada bir araya gelen müzakereciler, 7 Ekim'de ele geçirilen çoğu İsrailli yaklaşık 240 esirin serbest bırakılmasına ve İsrail saldırılarında 13 binden fazla kişinin öldürüldüğü Gazze'de ateşkes sağlanmasına izin verecek bir anlaşma imzalamak için görüşüyor.
İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı Filistinlilerin serbest bırakılmasının da masada olduğu belirtiliyor.
Pazartesi günü ABD Başkanı Biden, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın yakın olduğuna inandığını söylemişti.
İsrail medyası bir anlaşmanın hazırlık aşamasında olduğunu bildiriyor. Söz konusu haberlere göre, İsrail, çatışmalara beş gün ara verilmesi ve esirlerin takas edilmesini öngören bir anlaşmaya yeşil ışık yaktı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde savaşan iki askerin daha öldüğünü duyurdu ve Hamas'a yönelik kara operasyonunda ölü sayısının 68'e çıktığını duyurdu.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre üst düzey bir istihbarat yetkilisi, bu yılın başlarında Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, hükümetinin yargısal revizyon planları üzerindeki iç gerilimlerin İran, Hizbullah ve Hamas'ı potansiyel olarak İsrail'e karşı askeri eyleme geçmeye teşvik ettiği konusunda iki kez uyardı.
AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail'in güvenliğini sağlamanın en iyi yolu olacağını söyledi.
Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin aileleriyle görüştükten sonra, onların serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı ve bunu "kutsal ve yüce bir görev" olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Onlar geri dönene kadar pes etmeyeceğiz ve bu benim ve savaş kabinesinin sorumluluğundadır" dedi.