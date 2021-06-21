İsrail’den Reisi’nin zaferine sert tepki

İSRAİL’de ilk haftalık kabine toplantısını yapan Başbakan Naftali Bennett, toplantının başında İran seçimlerini değerlendirdi. Tahran için ‘cellat rejim’ ifadesini kullanan Bennett, “Reisi’nin İran Cumhurbaşkanı seçilmesi, süper güçlerin uyanmaları gerektiğinin bir işareti. Bu, İran nükleer anlaşmasına dönmeden önceki son sinyal. Kiminle iş yaptıklarını ve ne tür bir rejimi desteklemeyi seçtiklerini anlamalılar. Cellat rejimi kitle imha silahlarına sahip olamaz” diye konuştu.

ABD: MÜZAKERELER SÜRECEK

İran’da 18 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62’sini alan Reisi, ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu. Aslen hukukçu olan ve 1988 yılında hapisteki yaklaşık 3 bin muhalifin idamına karar veren 4 kişilik komitede yer alan Reisi, muhaliflerce ‘katliam ayetullahı’, Batı basınında ise ‘kasap’ lakabıyla anılıyor. ABD yönetimi, Kasım 2019’da insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Reisi’yi yaptırım listesine almıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ilk değerlendirmede seçimlerin adil ve şeffaf olmadığı vurgusu yapılırken, yine de Washington’ın 2015’teki nükleer anlaşmaya dönmesi için dolaylı müzakerelerin sürdürüleceği kaydedildi. Tahran siyasetini nasıl şekillendireceği merak konusu olan Reisi’nin galibiyetine ilişkin diğer ülkelerden gelen tebrik mesajları ise şu şekilde:

Rusya: Devlet Başkanı Vladimir Putin, “yapıcı ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için umutlu olduğunu” söyledi.

Pakistan: Başbakan İmran Khan, Reisi’yi Twitter’dan paylaştığı sıcak bir mesajla kutladı. Khan, “Bölgesel barış, ilerleme ve refah için kardeşçe ilişkilerimizi geliştirmekte sabırsızlanıyorum” dedi.

Suriye: Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için yeni cumhurbaşkanı ile çalışmaya istekli olunduğu” kaydedildi.

Irak: Cumhurbaşkanı Barham Salih “içten tebriklerini” iletti.

ERDOĞAN KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi’yi başarısından ötürü kutladı. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim sonuçlarının dost ve kardeş ülke İran halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle bu doğrultuda zat-ı devletleriyle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, COVID-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım” dedi.

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