İsrail'de 'sızıntı' çatlağı: Netanyahu'yu suçladılar.. İran'a saldırı planı yayınlanmıştı...

İsrail'in İran'a düzenleyeceği saldırının tatbikat raporlarının, 18 Ekim'de sızdırılmasının yankıları sürüyor. Sızıntının, İsrail'in İran'a düzenleyeceği saldırının gecikmesine neden olduğu iddia edilirken İsrail'de sızıntıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rishon Lezion Sulh Mahkemesi Yargıcı Menachem Mizrahi, başlatılan açık soruşturma kapsamında "birkaç" şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İsrailli haber sitesi Walla'da yer alan habere göre, soruşturmaya ilişkin yayın yasağının kısmen kaldırıldığını duyuran Yargıç Mizrahi, sızıntının "İsrail'in Gazze'deki hedeflerine ulaşmasında zarar verdi" ifadesinde bulundu.

Walla'da yer alan haberde, Başbakanlık ile İsrail Emniyet Teşkilatı'nın arasında sızıntı nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilirken bir istihbarat görevlisi suçlandı.

Haberde, Yossi Shelli ismindeki bir istihbarat görevlisinin Başbakanlık ofisinde sözcü olarak işe alındığı iddia edildi. Öne sürülen iddiada, Shelli'nin güvenlik konularıyla ilgilendiği, Netanyahu ile yapılan görüşmelere katıldığı ifade edildi.

GANTZ VE LAPİD'DEN NETANYAHU'YA SUÇLAMA

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid ve muhalefette yer alan Benny Gantz, sızıntının arka planında Netanyahu'nun ofisinin olduğunu iddia etti.

Gantz, "Soruşturmanın detaylarına girmeden vurgulamakta fayda var. Makamında olup bitenlerden sorumlu olan iyisiyle kötüsüyle başbakandır" dedi.

Lapid ise, "Başbakanlıktaki olay, güvenliğimiz ile Başbakan ve çevresi arasındaki ilişkilerin tam kalbini konu alıyor. Başbakan zaten her zamanki gibi sorumluluk almaktan kaçıyor. Ancak sorumluluk başbakana aittir. Ofisinden gelen her bilgiden, her kelimeden kişisel olarak sorumludur" ifadelerini kullandı.

Lapid, "Karar alma mekanizmamızdan gelen bu tehlike, güven duygumuzun temellerini sarsıyor. Bu, en hassas güvenlik sorunudur" sözlerini ifadesine ekledi.

BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakanlıktan hiç kimse soruşturulmadı ve tutuklanmadı" denildi.

Başbakanlık Ofisi, "Başbakan Netanyahu'nun yayın yasağını kaldırma talebi, ofis üzerine yapılan karalama kampanyalarını bitirmek içindi" dedi.