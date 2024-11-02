Son dakika... Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail'de patlama... İran'da 'nükleer' iddiası...

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın yarın biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.
"Acil cerrahi müdahale gerektiren yaralanmaların arttığı bir dönemde El-Avde Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde bir genel cerrahi doktorunun bulunduğu tek hastanedir" ifadesinde bulunan hastane müdürü Saliha, "Hastane, sürekli İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Bu da hem çalışmaları engelliyor hem de sağlık ekipleri ile yaralıların hayatını tehlikeye atıyor" dedi.
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamie, İsrail'in Suriye tarafında saldırı gerçekleştirdi.
Hamie, saldırının ardından Lübnan'ın Kuzey Doğusu'ndaki bir sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
İsrail Acil Servisi, Lübnan'dan atılan ve Tira kasabasında bir binaya isabet eden roket nedeniyle alarm durumuna geçti.
Acil Servis raporlarını aktaran polis, Tira kasabasında 19 kişinin yaralandığını bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek kentini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında 4 kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiği belirtildi.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Kemal Harrazi Lübnan medyasında açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısını değerlendiren Harrazi, "İsraillilerin bizim füze saldırılarımıza karşı verdikleri yanıt çok önemsizdi. Hava savunma sistemleri de onları durduran etkenlerden biriydi ve bu durum İsrail’de ciddi tepkilere yol açtı. Çünkü beklentileri çok daha yüksekti. Bu nedenle yaptıklarının tamamen orantısız olduğu açıkça görülüyor" dedi.
İran’ın nükleer doktrininde değişikliğe gidebileceği konusunu değerlendiren Harrazi, "Eğer İran, varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa nükleer doktrininde değişikliğe gidebilir. Şu anda da nükleer silah üretme kapasitesine sahibiz. Ancak tek engel, dini liderin bu durumu şu anda yasaklamış olması" şeklinde konuştu.
İsral Savunma Kuvvetleri (IDF), Şaron ve Dan bölgelerinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan İsrail'in merkezine doğru üç füze fırlatıldığını açıkladı.
“Önleme çalışmaları yapıldı” denilen IDF açıklamasında, "bölgede bir patlama tespit edildi" ifadesi yer aldı.
Tira kasabasında seyir halindeki bir araç kamerası görüntüsünde, patlama olduğu görüldü.
דיווחים על נפילה בטירה | תיעוד@hadasgrinberg pic.twitter.com/nbSnwy5hKB— כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2024
Lübnan'dan atılan roketler İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çalmasına neden oldu.
Tel Aviv'in Herzliya bölgesinde ve İsrail'in orta kesimlerindeki diğer yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri duyulurken, ordu alarmların Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle çaldığını açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaddumi, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Hamas'ın başkent Tahran'daki ofisinde bir araya geldi.
Kaddumi burada yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı, siyonist düşmana stratejik bir güvenlik darbesi vurdu. Bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti olarak siyonistlerin hafızasında yer edecek." ifadesini kullandı.
İranlı Bakan ise "şehit liderlerin kanının, bölge halklarına yönelik adaletsizliğin ortadan kaldırılmasının ve kurtuluş savaşının yakıtı" olacağını dile getirdi.
Hatib, Gazze ve Lübnan halkının kararlılığını övdü ve bunun zaferin işareti olduğunu aktardı.
Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait içinde 170 sivilin bulunduğu binaları bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun işlediği iki vahşi katliamda 50'den fazlası çocuk 84 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi enkazda kayboldu ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.
"İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun sivillerin ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binaları hedef aldığı aktarıldı.
İsrail ordusunun yaklaşık 1 aydır sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve sivil savunma ekiplerinin hedef alınmaları sebebiyle görevlerini yerine getiremediği hatırlatıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökerttiği ve hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.
Uluslararası toplum ve kuruluşlara "insani görevlerini üstlenme" çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin, hastanelerin ve sağlık kurumlarının korunması ve Gazze'deki soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapılması istendi.
Açıklamada, tüm dünya ülkelerine sivilleri, yerinden edilenleri ve çocukları hedef alan bu korkunç katliamları kınama çağrısı yapıldı.
Gazze'de işlenen suçlardan İsrail, ABD yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.