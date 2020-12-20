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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 20.12.2020 - 01:38 | Son Güncelleme:

İsrail'de protestolar sürüyor! 'Netanyahu evine git'

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İsrail'de protestolar sürüyor! 'Netanyahu evine git'
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Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 26. haftasında da devam etti.

Netanyahu'nun istifasını isteyen gruplar tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, yanlarında getirdikleri tava ve tencerelere kaşıkla vurarak Kovid-19 nedeniyle yaşadıkları maddi zorluğa dikkati çekmeye çalıştı.

Binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

NETANYAHU'NUN AŞI OLDUĞU SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE GÖSTERİ

Öte yandan Netanyahu'nun canlı yayınla Kovid-19 aşısı olduğu Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda da benzer gösteriler düzenlendi.

İsrailde ilk koronavirüs aşısı canlı yayında Netanyahuya yapıldı
İsrail'de ilk koronavirüs aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı

İsrail’de 6 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

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