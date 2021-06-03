İsrail’de parlamento cumhurbaşkanını seçti

İsrail’de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz’da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in halefini seçmek üzere dün toplandı. Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze’ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarıştı.

Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87’sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kaldı. Ülkenin 11. cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog (60), 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu. Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisi’nin liderliğini yürütmüştü. Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in 9 Temmuz’da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak. İsrail’de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

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