İsrail’de koalisyon görüşmeleri sekteye uğradı

30 sandalye ile en büyük parti konumundaki sağcı Likud’un lideri Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yeni koalisyon girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca, hükümeti kurma görevi 17 sandalye ile ikinci sırada bulunan Yesh Atid’in lideri Yair Lapid’e verdi.

Times of Israel gazetesine göre, Netanyahu’yu destekleyen 53 milletvekili bulunurken, Yair Lapid 57 milletvekilinin desteğini almayı başardı. Ancak Lapid’in hükümet kurabilmek için 4 sandalyeye sahip Arap partisi Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas’ın da desteğine ihtiyacı var.

Eğer Ra’am Netanyahu’yu destekleyen 53 milletvekiliyle birlikte karşı oy kullanmaya karar verirse, Yair Lapid liderliğindeki “Değişim Bloku”nun göreve başlamasına engel olabilir.

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