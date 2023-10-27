×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'de halk operasyon istemiyor! Anket sonuçlarında ezici çoğunluk

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Anket#Kara Harekatı
İsrailde halk operasyon istemiyor Anket sonuçlarında ezici çoğunluk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 23:05

İsrail’de Maariv gazetesinin yaptığı ankete göre İsraillilerin 49'u, Filistin’e düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 29’u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 21’inci gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor. İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre İsrail halkının yüzde 49’u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 29’u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.

Gözden Kaçmasınİsrail-Hamas savaşında son durum: ABDden İran ve İsraile yeni yaptırımlar...İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'den İran ve İsrail'e yeni yaptırımlar...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Anket#Kara Harekatı

BAKMADAN GEÇME!