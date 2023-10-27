İsrail'de halk operasyon istemiyor! Anket sonuçlarında ezici çoğunluk

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 21’inci gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor. İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre İsrail halkının yüzde 49’u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 29’u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.