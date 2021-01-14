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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 14.01.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

İsrail'de akılalmaz olay! Sadece 1 doz aşı olacaktı, fakat...

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İsrail'de akılalmaz olay! Sadece 1 doz aşı olacaktı, fakat...
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İsrail'de 67 yaşındaki bir kadına 1 doz yerine yanlışlıkla 5 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'teki Maccabi Sağlık Merkezi'nde kimliği açıklanmayan 67 yaşındaki bir kadına, Kovid-19 aşısının yer aldığı şişedeki 150 miligramın tamamının uygulandığı belirtildi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 5 dozunun birden yapıldığı kadının Batı Kudüs'teki bir hastanede gözetim altında tutulduğu ve herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 20 Aralık'ta Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 1 milyon 937 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı, 3 bin 846 kişi virüsten hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 523 bini aştı.

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