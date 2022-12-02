Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsrail ve ABD'den ortak adım... Hedefteki ülke belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#Dünya
İsrail ve ABDden ortak adım... Hedefteki ülke belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 10:30

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken İsrail ve ABD'den gelen flaş hamle sonrası tüm gözler Orta Doğu'ya çevrildi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna savaşında. ..

Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

ABD ve İsrail'in ortak hamlesi bir anda gözlerin Orta Doğu'ya dönmesine neden olurken Rusya merkezli Russia Today (RT) ABD ve İsrail'in hedefindeki ülkeyi açıkladı.

İsrail ve ABDden ortak adım... Hedefteki ülke belli oldu

RT 'İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırıları simüle eden tatbikatlar düzenliyor' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı;

'Tatbikatlar, İsrail ordusunun başkanının Washington'u gelecekte Tahran'a yönelik bir saldırıya hazırlanmaya çağırmasının ardından geldi.'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tatbikat kapsamında bölgesel tehditler karşısında çeşitli senaryoların uygulandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Yunanistanın İHAsı alay konusu oldu: Nereden almışlar... Oyuncak gibiYunanistan'ın İHA'sı alay konusu oldu: Nereden almışlar... Oyuncak gibi!Haberi görüntüle

Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bu tatbikatlar, Orta Doğu'daki ortak endişelere, özellikle İran'dan kaynaklananlara yanıt olarak iki ordunun stratejik işbirliğinin önemli bir bileşenidir.'

Tatbikat kapsamında 4 İsrail, 4 ABD F-35'inin beraber uçtuğu bu uçaklara bir ABD KC-135 tanker uçağının eşik ettiği açıklandı.

Askeri uzmanlar İsrail'in İran'a yönelik olası bir hava saldırısını simüle ettiğinin altını çizerken bu tatbikatta ABD'nin de yer alması Tahran'a gözdağı olarak yorumlanıyor.

İsrail ve ABDden ortak adım... Hedefteki ülke belli oldu

İsrail medyası daha önce İsrail Hava Kuvvetleri'nin yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürmüştü.

Ancak son tatbikatta yakıt uçağının da kullanılması bu iddiayı zayıflattı.

Söz konusu haberlerde F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediği bilgisi de yer almıştı.

Gözden Kaçmasın

Savaşta bir ilk... Zelenskinin sağ kolu Ukrayna devlet sırrını açıkladıSavaşta bir ilk... Zelenski'nin sağ kolu Ukrayna 'devlet sırrı'nı açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı