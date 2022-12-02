Savaşta bir ilk... Zelenski'nin sağ kolu Ukrayna 'devlet sırrı'nı açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukrayna'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın Rusya ile Ukrayna arasında asker takası Haberi görüntüle

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, 'Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır' demişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna'nın savaş kayıplarını açıkladı.

Podolyak, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi.

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Ukrayna askerleri Donetsk bölgesinde cephe hattına doğru ilerliyor... (Fotoğraf: AP)

Mykhailo Podolyak'a göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı.

Ukrayna lideri Zelenski'nin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.

ABD RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.

Ukrayna askerleri Donetsk'te devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

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KREMLİN SON GÜNCELLEMEYİ EYLÜL AYINDA YAPMIŞTI

Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı

Bu açıklamanın ardından Rusya'dan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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