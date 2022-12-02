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Yunanistan'ın İHA'sı alay konusu oldu: Nereden almışlar... Oyuncak gibi!

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#Yunanistan#İnsansız Hava Aracı#Dünya
Yunanistanın İHAsı alay konusu oldu: Nereden almışlar... Oyuncak gibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 08:46

Ege ve Akdeniz'deki tansiyonu yaptığı açıklamalar ile artıran Yunanistan silahlanmaya doymuyor. Askeri harcamalarını artıran Atina'nın yeni SİHA projesi ters tepti. Türkiye'yi bu alanda yakalamak için geliştirilen İHA alay konusu oldu.

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Komşu Yunanistan'da gündem 'Talos' isimli İnsansız Hava Aracı (İHA).

Askeri harcamalarını artıran Atina bu alanda Türkiye'yi yakalamak için yoğun çaba harcıyor.

Bu çabanın bir parçası olarak geliştirilen Talos için Yunan basını 'karşı tarafla arasındaki mesafeyi yavaş yavaş azaltıyor' yorumunda bulunsa da Atina'nın İHA projesi resmen ters tepti.

Türkiye'yi bu alanda yakalamak için geliştirilen İHA alay konusu oldu. Yaptığı test uçuşu ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan İHA kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

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Talos için 'Oyuncak gibi nereden almışlar' yorumu yapan kullanıcılar söz konusu İHA'nın Türkiye’nin ürettiği Alpkuş'un kötü bir kopyası olduğu yorumunda bulundu.

4.4 metre uzunluğundaki İHA'nın saatte 180 kilometre hıza çıkabildiği açıkladı.

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KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

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Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.

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#Yunanistan#İnsansız Hava Aracı#Dünya

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