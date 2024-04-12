İsrail uçakları Kıbrıs’ta saldırı provası yaptı... İsrail’de İran alarmı

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İsrail ordu radyosu, savaş uçaklarının Kıbrıs adası açıklarında Rum ordusuyla işbirliği içinde ‘İran’a karşı saldırı’ provası yaptıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden ise, İran’ı, “İsrail’e desteğimiz demir kuvvetinde” diye uyardı.

F-35’Lİ TATBİKAT

İsrail ordu radyosunun, Kıbrıs açıklarındaki Rumlarla ortak tatbikat haberinin ardından istihbarat haberleri veren Osintdefender, X sosyal medya hesabından “İran’a misilleme” hazırlığıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Buna göre, İsrail ve ABD hava kuvvetleri geçen hafta Kıbrıs açıklarında tanker uçaklarla İran’a karşı saldırı tatbikatı yaptı. İran ya da İran destekli grupların saldırısına karşı Rum yönetimi topraklarında temsili hedefler belirlendi ve uzun menzilli füzelerle hedeflerin vurulması simüle edildi. Tatbikata İsrail’in ABD’den aldığı radara yakalanmayan F-35 savaş uçaklarının da katıldığı öne sürüldü.

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BIDEN’DAN DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden da Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile düzenlediği basın toplantısında İran’ı uyardı. Biden, İran ya da İran destekli grupların saldırısına karşı İsrail’i korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Geçen hafta Netanyahu’ya da söyledim. İsrail’e desteğimiz demir kuvvetinde” ifadelerini kullandı.

CENTCOM KOMUTANI İSRAİL’DE

Bu arada, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurill dün İsrail’e giderek, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile biraraya geldi. İki komutan, muhtemel İran saldırısına yönelik alınacak tedbirler ile “Gazze krizini” ele aldı.