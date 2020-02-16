İsrail Savunma Güçleri'nden skandal paylaşım! Yorum yağıyor

İsrail Savunma Güçleri Twitter’dan ilginç paylaşımda bulundu. Genel olarak askeri fotoğraflar ve gelişmelere yönelik bilgiler verilen onaylı hesaptan bir kadının ayna karşısındaki pozu paylaşıldı.

İsrail Savunma Güçleri twitter hesabının yöneticisinin attığı tweette herhangi bir açıklama yer almıyor. Ancak tweetteki fotoğrafa yüzlerce yorum, binlerce beğeni ve retweet geldi.

Muhtemel olarak kişisel hesabına geçmeyi unutan Twitter yöneticisinin bu hatayı yaptığı düşünülüyor.

TÜRK KULLANICILAR DA YORUM YAZIYOR

Paylaşılan tweetin altına Türk Twitter kullanıcıları birçok yorumda bulundu. Türk kullanıcılar "Ortak tatbikat yapmalıyız, kayıtlar nereye yapılıyor” gibi yorumlar yaptı. Ayrıca birçok Twitter kullanıcısından fotoğrafın altına yorumlar gelmeye başladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İsrail Savunma Güçleri paylaşımı kaldırmadan bir açıklamada bulundu. Hamas'ın İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek sahte hesaplardan profiller oluşturduğunu açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

Hamas, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek bu fotoğrafları da içeren sahte sosyal medya profilleri oluşturuyor. Hamas'ın bilmediği bir şey var ki, İsrail istihbaratı bu tip kötü amaçlı yazılımları takip ediyor. Hamas'ın hack sistemi etkisiz hale getirildi.

İşte o tweet:









SON 24 SAATTE YAŞANANLAR