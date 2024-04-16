İsrail savaş kabinesi, İran saldırısına verilecek yanıt konusunda bölündü

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Dünyanın gözü kulağı Ortadoğu'dan gelecek haberlerde...

İsrail'in Şam'daki İran elçiliğini hedef almasının ardından yükselen tansiyon İran'ın 'intikam saldırısı' ile zirve yaptı.

Tahran 300'den fazla füze ve İHA ile İsrail'i hedef aldı. İsrail saldırının ardından İran'a karşılık verileceğini ilan ederek misilleme tehdidinde bulundu.

İran'a verilecek yanıtın kararlaştırılması görevi ise savaş kabinesine düştü.

İsrail savaş kabinesi geçtiğimiz saatlerde İran'ın Cumartesi gecesi gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve füze saldırılarına verilecek yanıtı tartışmak için 24 saat içinde ikinci kez toplantı.

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Kabinenin görüşmeleri sürerken İsrail'den bir çeşit misillemenin yakın olduğu yönünde söylentiler arttı, ancak üyelerin bunun nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bölündüğü de bildirildi.

Yerel medya, hükümetin savaşa yol açmadan İran'ın canını yakmak ve ayrıca ABD ile koordinasyonlu bir şekilde hareket etmek istediğini aktardı.

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a karşı herhangi bir askeri eylemine ABD'nin katılmayacağını açıkça söyledi.

Bazı analistler, İran’ın İsrail topraklarına yönelik ilk saldırısını, “İran lehine bir beraberlik” olarak tanımlıyor. İsrail ordusuna göre, Tahran yönetimi Cumartesi gecesi İsrail'e doğru 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattı. İran ordusu saldırının "Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini ve tüm amaçlara ulaşıldığını" duyurdu.

İran'ın saldırısının üzerinden sadece iki gün geçmesine rağmen İsrail'de siyasi anlaşmazlıklar yaşandı.

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu "İsrail'in caydırıcılığını tamamen kaybettiği" bir döneme başkanlık etmekle suçladı.

Netanyahu daha sonra bazı muhalefet liderlerini güvenlik brifingine çağırdı ancak Lapid toplantıya dahil edilmedi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz dünya çapında 32 ülkeye mektup yazara, İran'ın füze programına yaptırımlar uygulamaya ve Tahran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İslam Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımlamaya çağırdı.