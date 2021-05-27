İsrail gazetesinden 'öldürülen Filistinli çocuklar' manşeti

İsrail’in en eski günlük gazetesi Haaretz'ten çok konuşulacak bir adım geldi. , Gazete İsrail saldırılarında Gazze’de ölen 67 çocuğun fotoğraflarını manşetine taşıdı.

Gazete öldürülen çocukların fotoğrafının altına şu notu düştü;

'Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur'

Gazete14 Mayıs'ta da, işgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilerin hakları için çalışan 'B'tselem' isimli sivil toplum kuruluşunun tam sayfa ilanını yayımlamıştı.

Söz konusu ilanda, şiddetin 'İsrail'in apartheid rejiminin sonucu olduğu' vurgulanmıştı..

İsrail polisi, Aksa'da Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise bölgeden ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

ilistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

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