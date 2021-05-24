Gazze yaralarını sarmaya çalışıyor

İSRAİL bombardımanından korunmak isteyen on binlerce Filistinlinin günlerini sığınak ve okul gibi kapalı alanlarda geçirmesinin ardından, koronavirüs vakalarında artış bekleniyor.

TEST MERKEZİ HASARLI

Gazze’de kaynakları tükenme noktasına gelen hastaneler, hem bombardımanda yaralanan 1900 Filistinli ile ilgilenmek, hem de olası COVID vaka artışıyla mücadele etmek zorunda. Bombardımanın başlangıcında yaralılara yer açabilmek için korona hastalarını nakleden hastaneler, yeniden korona hastaları için ekipman ve yatak hazırlamaya çalışıyor. Kentin tek PCR test merkezi, İsrail uçaklarının saldırısında ağır hasar aldı ve hastaları tespit etme olanağından da mahrum. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, kente çeşitli tıbbi ekipman gönderdiklerini duyursa da Gazze’ye her türlü malzemenin girişinin İsrail tarafından denetlenmesi sevkiyatı aksatıyor.

KORONA AŞILARI YOLDA

BM Filistin İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, yoksul ülkelerin koronavirüs aşısına erişimini hedefleyen Covax programı kapsamında Gazze’ye birkaç gün içinde aşı gönderileceğini söyledi. Şu ana kadar Gazze nüfusunun yüzde 2’den azına karşılık gelen 40 bin kişi aşılandı. Bombardıman sırasında 70 bin Gazzelinin okullarda toplanması, evlerini kaybedenlerin akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalması salgın endişesini arttırıyor. Gazze Şifa Hastanesi’nden doktor Shadi Awad, “İnsanlar başka şansları olmadığı için sosyal mesafe gözetmeyi bıraktı” diyor. Cuma günü Awad ve ekibi yaptıkları 50 korona testinde 40 pozitif vakaya rastladı ve 2 milyonluk kentteki 60 yoğun bakım yatağının neredeyse tümü doldu.

TOZA KARŞI SU

Gazze Şeridi’nde gönüllüler sokakları temizlerken ekipler de ağır bombardımanlar sonucu meydana gelen enkazlardan havaya karışan toz miktarını azaltmak için su sıkıyor.

NETANYAHU KARŞITLARI SOKAĞA ÇIKTI

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları sokağa çıktı. Geçen cumartesi akşamı Kudüs’teki Başbakanlık Binası önünde toplanan binlerce Netanyahu karşıtı, muhalefet temsilcilerini bir koalisyon formülü üzerinde uzlaşmaya çağırdı. İsrail’in “tehlikeli Netanyahu yönetiminden” kurtarılmasını isteyen protestocular, Netanyahu’yu koltuğunu korumak için ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı. Aynı sıralarda Tel Aviv sokaklarında da ‘barış yürüyüşü’ yapıldı. Ateşkese desteğini dile getiren binlerce İsrail vatandaşı, hükümeti Batı Şeria’daki işgalini sonlandırmaya ve Filistinlilerle barış yapmaya çağırdı.

‘İSRAİL ORDUSU İLE HÜKÜMETİN ARASI AÇIK’

ABD merkezli haber sitesi Axios, Gazze’de ateşkese giden sürecin arka planını yazdı. Buna göre İsrail Silahlı Kuvvetleri, Netanyahu’nun aksine, operasyonun amacına ulaştığını ve artık durabileceklerini ABD’lilere iletti. Habere göre ABD Başkanı Joe Biden, 11 gün boyunca kamuoyu önünde İsrail’e destek çıktı, ancak arka planda Netanyahu’yu operasyona en kısa sürede son vermesi konusunda uyararak ikili bir strateji izledi. ABD’nin tavrında dönüm noktası, Amerikan haber ajansı AP ofisinin bulunduğu binanın vurulması oldu. Kamuoyu baskısı artınca Biden, Netanyahu’yu ateşkesi kabul etmesi yönünde uyardı. Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD’yi operasyona en az 24 saat daha devam etmek için ikna etmeye çalışırken İsrail Silahlı Kuvvetleri çarşamba gününden amaçlarına ulaştıklarının sinyalini verdi. Habere ilişkin İsrailli gazeteciler, “silahlı kuvvetler ile Netanyahu arasındaki uçurumun açıldığı” yorumunu yaptı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara