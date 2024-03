İsrail açlığı silah olarak kullanıyor... Gazze’deki kıtlık diğer krizleri geçti

Haberin Devamı

Beş ayı aşkın bir süredir İsrail bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışan milyonlarca Gazzeli için resmen kıtlık tehlikesi ortaya çıktı. Birleşmiş Milletlerin (BM) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bir analize göre yaklaşık 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’ndeki nüfusun tamamı gıdaya erişim sorunu yaşıyor. Bugün savaş başladığından beri Ortadoğu’ya altıncı turuna çıkacak olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu duruma işaret ederek, İsrail’in “sivilleri korumayı ve umutsuzca insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmeyi öncelik haline getirmesi gerektiğini” söyledi. Diğer yandan İsrail ordusu dün, Gazze’de yardımlara eşlik eden ekiplere saldırdı. 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

BEŞİNCİ SEVİYE YOKLUK

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) değerlendirmelerini temel alan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizine göre Gazze’deki nüfusun tamamı en az ‘kriz durumu’ olarak adlandırılan üçüncü seviyede açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 25’inin ise en şiddetli düzeydeki gıda kıtlığı olarak kabul edilen beşinci seviyede gıda erişiminden mahrum. Rapora göre bölgeye acil müdahale olmadığı takdirde Gazze’nin tüm kuzeyi mayıs ayına kadar beşinci seviyede kıtlık kriziyle karşı karşıya kalacak.

‘İNSAN YAPIMI FELAKET’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki en üst seviye kriz durumuyla ilgili “Bu tamamen insan eliyle yaratılan bir felaket” değerlendirmesini yaparken İsrailli yetkilileri bölgeye sınırsız insani yardım ulaştırılmasına izin vermeye çağırdı. Yardım kuruluşları, özellikle kuzeyde hâlâ yeterli malzeme sağlayamadıklarını veya bunları güvenli bir şekilde dağıtamadıklarını bildirerek, yardım sağlama ve bunları güvence altına almanın İsrail’in sorumluluğunda olduğunu vurguluyor. Çeşitli BM yetkilileri de acil ateşkes çağrısı yaparak, Gazze genelinde kıtlık ilan edilene kadar beklendiği takdirde “çok geç olabileceği” ve “binlerce insanın hayatını kaybedebileceği” uyarısında bulunuyor.

‘BU İLK KEZ OLUYOR’

Dün resmi ziyaret kapsamında Filipinler’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken da kriz durumuna dikkat çekti. “Son yapılan değerlendirmelere göre Gazze nüfusunun yüzde 100’ü şiddetli derecelerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. İlk defa bir bölgedeki nüfusun tümü bu şekilde sınıflandırıldı” diyerek insani krizin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Blinken, bölgeye insani yardım ulaştırılmasının öncelikli hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Benzer ölçümlerin Sudan’da nüfusun yüzde 80, Afganistan’da yüzde 70’ini kapsadığını hatırlatan Blinken, “Daha fazlasına ve sürdürülebilir yardıma ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

BLINKEN’DAN ORTADOĞU’YA ALTINCI TUR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına varmak ve Filistinli militan grubun elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla savaşın başından bu yana altıncı kez Ortadoğu’yu ziyaret edecek. Bugün Cidde’de Suudi yetkililerle görüşmesi beklenen Blinken’ın yarın ise Kahire’de olması planlanıyor. Filipinler’e yaptığı ziyaret sırasında açıklamada bulunan Blinken, Suudi Arabistan ve Mısır’daki üst düzey liderlerle bir araya geleceği gezisinin amacının “kalıcı bölgesel barış için doğru mimariyi tartışmak” olduğunu söyledi.

Bilgi notu: Gıda Güvenliği Sınıflandırması’nda en yüksek seviye olan beşinci seviye, felaket ve kıtlık olmak üzere iki altbaşlıktan oluşuyor. Kıtlık, nüfusun en az yüzde 20’sinin ciddi gıda kıtlığı yaşaması, her üç çocuktan birinin akut yetersiz beslenmeden muzdarip olması ve her gün her 10 bin kişiden ikisinin açlık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölmesi gibi parametrelerle ölçülüyor.