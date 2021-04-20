İsrail açıkladı: Artık kapanma olmayacak

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail ile Pfizer arasında varılan Kovid-19 aşısı anlaşmasını Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptıkları ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Aşının miktarı ve tutarı hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını milyonlarca doz aşı alınacağını yazdı.

Moderna ile de Kovid-19 aşısı tedariki konusunda anlaşma yapmayı ümit ettiğini dile getiren Netanyahu, "İsrail, Kovid-19'a karşı mücadelede yine dünyaya liderlik edecek. Artık kapanma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, Pfizer ile BioNTech firmalarının ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısını tercih etmişti.

İsrail'de, 5 milyon 350 bin kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 977 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayıları son günlerde 200'ün altında düştü.

İsrail'de aşılama sayesinde 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri gevşetilmiş, dün de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

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