İsrail’de maskesiz dönem

Ayrıca tüm kademelerde okullar açıldı, eğitim programı salgın öncesine döndü. Ancak yabancıların ülkeye girişine yönelik kısıtlamalar sürüyor. 19 yaşındaki Amitai Hallgarten, maskesiz ilk gün deneyimini “Uzun bir zaman sonra maskesiz olmak tuhaf hissettiriyor. Fakat bu çok güzel bir tuhaflık” sözleriyle anlatıyor. AP’nin haberine göre pandeminin başladığı geçen yıldan bu yana İsrail’de 836 bin vaka ve 6 bin 300’den fazla ölüm rapor edildi. 9.3 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 53’ten fazlası mRNA teknolojisiyle geliştirilmiş Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunu da oldu.

‘İYİLEŞENE TEK DOZ YETER’

ABD’nin Los Angeles kentindeki Cedars-Sinai tıp merkezinde mRNA teknolojisiyle geliştirilmiş Pfizer ve Moderna aşıları kullanılarak yürütülen bir araştırma, COVID-19’a yakalanıp iyileşmiş kişiler için iki doz yerine sadece tek doz aşının yeterli olabileceğini ileri sürdü.

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