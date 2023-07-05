İsrail 48 saat sonra çekildi... Cenin harabeye döndü

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İsrail güçlerinin 3 Temmuz’da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde başlattığı kuşatma sona erdi.

İsrail’in kentte zırhlı araçlarla 2 gün süren “büyük çaplı askeri operasyonunun” sona erdiği, askerlerin bölgeden tamamen çekildiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, çekilme sırasında vurulan 23 yaşındaki bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

KENT HARABEYE DÖNDÜ

İsrail'in iki günlük kuşatmasının ardından geriye yıkım kaldı. Şehrin büyük bir kısmı molozlarla kaplanırken, park halindeki araçlar da hurdaya döndü.

Şehrin altyapısı neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri de bu sabah saatlerinde defnedildi.

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BM’ye göre saldırılar nedeniyle kampa elektrik ve su verilemiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında iki çocuk ve 16 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine yönelik baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gösterilmiş, bakanlığın açıklamasında, bölgedeki mevcut gerilimin saldırılarla daha da artmasından endişe duyulduğu vurgulanmış, İsrail makamlarına sağduyulu davranma ve eylemleri durdurma çağrısı yapılmıştı.

Bakanlık 100’den fazla Filistinli’nin yaralandığını ve 20’sinin durumunun ağır olduğunu da ekledi.

Filistin Kızılayı ise aralarında hasta ve yaşlıların da olduğu yaklaşık 3 bin kişinin gece çatışmalar sürerken kamptan ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail ordusunun pek çok noktada yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getirdiğini ve bu yüzden sağlık çalışanlarının araçlarını bırakıp yürümek zorunda kaldığını aktardı.

NETANYAHU'DAN YENİ BASKI SİNYALİ

İsrail askerleri pazartesi günü insansız hava araçlarının desteği, zırhlı araçlar ve iş makineleriyle Cenin kentine baskın gerçekleştirmişti.

Batı Şeria'daki “son 20 yılın en büyük kuşatması” olarak görülen baskında bazı evler yıkılmış, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in kentteki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere 120 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise “terörle mücadele operasyonu” olarak nitelendirdiği saldırıların İslami Cihat ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) dahil olmak üzere Filistinli grupları hedef aldığını ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, "Şu anda görevi tamamlıyoruz ve Cenin'deki kapsamlı faaliyetimizin tek seferlik bir operasyon olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.