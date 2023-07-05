Ukrayna savaşında son durum: Zelenski'den dünyayı alarma geçiren iddia! 8 ülke risk altında

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir iddia geldi.

Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali 6 Haziran’da havaya uçurulmuştu. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuş, Moskova ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti... (Fotoğraf: AP)

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Zelenski Rus kuvvetlerinin santralindeki bazı binaların çatısına 'patlayıcıya benzeyen nesneler' yerleştirdiğini öne sürdü.

Politico ise Ukrayna istihbaratının bazı personelin santralden tahliye edildiğini, kalan personele herhangi bir acil durumda Ukrayna'yı suçlamaları talimatı verildiğini açıkladığını duyurdu.

Ukrayna liderinin ve istihbarat servisinin iddiasına Moskova'dan jet hızında yanıt geldi.

'Sahte Bayrak Operasyonu' bir ülkenin kamuoyu oluşturmak ya da haklı bir nedene sahip olmak için düşman kılığında kendi birliklerini saldırı düzenlemesine verilen addır.

Kremlin, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Kiev'in bir sahte bayrak operasyonu hazırladığını iddia etti.

İki ülkenin nükleer santrale bir saldırı olacağı konusunda birbirini suçlaması dünyayı alarma geçirdi.

Uzmanlar böyle bir eylemin tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birisi olabileceği konusundaki uyarıları sürerken felaketten etkilenecek ülkeler simülasyon ile belirlendi.

Ukraynalı bir asker, Donetsk bölgesi yakınlarındaki ön cephedeki Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

Ortak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Alay'ın eski komutanı Hamish de Bretton-Gordon İngiliz basınına yaptığı açıklamada böyle senaryoda nükleer serpintinin mevcut hava koşulları nedeniyle batıda kalan ülkelerin etkileneceği bilgisine yer verdi.

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'Kâbus senaryosu' olarak nitelendiren bu durumun gerçekleşmesi durumunda nükleer faciadan 'Ukrayna, Romanya, Macaristan, Çekya, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya etkilenecek..

Gordon bugünden hangi ülkelerin böyle bir felaketten etkileneceği hakkında sadece tahminde bulunulabileceğinin altını çizdi.