Ä°spanya'da ikinci dalga paniÄŸi karantina kararÄ± getirdi

Ä°spanya'nÄ±n Ã¶zerk bÃ¶lgesi Katalonya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±nda artan vaka sayÄ±sÄ± nedeniyle 200 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Segria bÃ¶lgesi karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°spanya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±nda ikinci dalga paniÄŸi baÅŸladÄ±.

Ä°spanya'ya baÄŸlÄ± Ã¶zerk bÃ¶lge olan Katalonya'da Lleida ilinin 200 binden fazla kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Segria bÃ¶lgesi karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Katalan BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± Quim Torra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Segria'yÄ± Covid-19 enfeksiyonlarÄ±nda ani bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu doÄŸrulayan veriler nedeniyle kapatmaya karar verdik" dedi.

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Yerel saatle 12.00'dan itibaren karantina uygulanmaya baÅŸlarken, bÃ¶lgeye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yasaklandÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re Lleida'da bir Ã¶nceki gÃ¼ne gÃ¶re vaka sayÄ±sÄ± 3 bin 551'den 3 bin 706'ya yÃ¼kseldi.

Ä°spanya genelinde ise Covid-19 salgÄ±nÄ±nda toplam vaka sayÄ±sÄ± 205 bin 545'e, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise 28 bin 385'e ulaÅŸtÄ±.



