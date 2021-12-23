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İspanya'da açık havada maske kullanımı yeniden zorunlu olacak

#İspanya#Kovid-19#Dünya
İspanyada açık havada maske kullanımı yeniden zorunlu olacak

Başbakan Pedro Sanchez, 1.5 metre fiziki mesafe korunabilse bile açık havada maske kullanımının yeniden zorunlu olacağını duyurdu.

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Avrupa'da korona virüs salgınında tedbirler yeniden attırılıyor. Almanya Başbakanı Pedro Sanchez, Covid-19 vakalarının neredeyse yarısını oluşturan Omicron mutasyonuna karşı arttırılacak tedbirleri ele almak üzere ülkenin 17 bölge lideri ile görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, diğer insanlar ile 1.5 metre mesafe korunabilse bile açık havada maske kullanımını bir kez daha zorunlu hale getireceğini ifade etti.

Pedro Sanchez Noel arifesinden sadece iki gün önce büyük kısıtlamalar getirmek yerine özellikle aşılama sürecini "yoğunlaştırmak ve hızlandırmak" için operasyonel önlemler alma sinyali verdi. Sanchez, aşılamayı hızlandırmak için askeri hastaneleri kullanıma sunmanın yanı sıra Silahlı Kuvvetler personeli ve ekipmanı ile aşı sürecini güçlendireceğini söyledi.

Duyuru, İspanya'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının (49 bin 823) kaydedilmesinden 1 gün sonra geldi.

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Ülkede 26 Haziran'dan bu yana diğer kişilerle 1.5 metrelik mesafenin korunabileceği durumlarda açık havada maske takma zorunluluğu bulunmuyordu. Kapalı alanda maske takmak ise halen zorunlu.

İspanya'da korona virüs salgınında toplam 5 milyon 585 bin 54 vaka tespit edilirken, 88 bin 887 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 48 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 79,8'i korona virüse karşı tamamen aşılandı.

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#İspanya#Kovid-19#Dünya

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