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İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı: İstifa etmiyorum!

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#Pedro Sanchez#İspanya#İstifa
İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı: İstifa etmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 15:42

Eşi Begona Gomez hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından dolayı görevde kalıp kalmama kararı almak için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında Başbakanlık görevine devam etme kararı aldığını söyledi.

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İspanya Başbakanı Sanchez, yaptığı açıklamada, “İspanya Hükümeti Başkanlığına, mümkünse daha da güçlü bir şekilde devam etmeye karar verdim. Demokrasimizin yenilenmesi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi için yılmadan, kararlılık ve sükûnetle çalışacağıma söz veriyorum. Bu karar her şeyin sonu değildir. Bu bir noktadır ve ayrıdır. Bunu size garanti ediyorum” dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU İKİYE BÖLÜNDÜ

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Grubu Başkan Yardımcısı Rob Roos, Sanchez’in kararının ardından yaptığı açıklamada, “Bu adam tam bir şaka. Güzel İspanya onun liderliğinde bir sirke dönüşüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez eşi hakkındaki iddiaların ardından istifa etmeyecek” dedi.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “İspanya ve Avrupa için iyi haber. Başbakan Pedro Sanchez, demokrasinin ve vatandaşlarımızın haklarının yorulmak bilmeyen savunucularına bir örnektir. Sağın ve aşırı sağın yalanlarına karşı. Avrupa Sosyal Demokratları seninle Pedro” denildi.

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#Pedro Sanchez#İspanya#İstifa

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