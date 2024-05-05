İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi... Tatar aile fotoğrafında

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Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği zirvede Tatar’ı ev sahibi Gambiya Cumhurbaşkanı Adamo Barrow karşıladı. Tatar’ın zirvede konuşma yapması da bekleniyor.

1975 yılından bu yana önce misafir, ardından gözlemci üye statüsüyle İslam ülkeleri toplantılarında temsil edilen Kıbrıs Türkleri, normal şartlarda BM planlarındaki ismiyle ‘Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ diye kayıtlarda yer alıyor. Tatar’ın Gambiya ziyaretindeki yazışmalarında KKTC ismi kullanıldı, makam aracına da KKTC bayrağı asıldı.