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İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi... Tatar aile fotoğrafında

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Ersin Tatar#İslam İşbirliği Teşkilatı
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi... Tatar aile fotoğrafında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya’nın başkenti Banjul’da dün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15’inci zirvesinde aile fotoğrafına girdi, önceki zirvelerden farklı olarak KKTC ismi ön planda tutuldu.

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Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği zirvede Tatar’ı ev sahibi Gambiya Cumhurbaşkanı Adamo Barrow karşıladı. Tatar’ın zirvede konuşma yapması da bekleniyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi... Tatar aile fotoğrafında

1975 yılından bu yana önce misafir, ardından gözlemci üye statüsüyle İslam ülkeleri toplantılarında temsil edilen Kıbrıs Türkleri, normal şartlarda BM planlarındaki ismiyle ‘Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ diye kayıtlarda yer alıyor. Tatar’ın Gambiya ziyaretindeki yazışmalarında KKTC ismi kullanıldı, makam aracına da KKTC bayrağı asıldı.  

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#KKTC#Ersin Tatar#İslam İşbirliği Teşkilatı

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