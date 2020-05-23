İslam âlemi korona yayılmasın diye tedbirleri arttırdı.. Hüzünlü bayram

Dünya genelinde Müslüman ülkelerin neredeyse tamamı Ramazan Bayramı için korona salgını nedeniyle özel tedbirler aldı. Geleneksel olarak kalabalık bayram namazı ile başlayan, akraba ziyaretleriyle süren kutlamalara hastalığın yayılmasını engellemek için kısıtlamalar getirildi. İşte bazı tedbirler:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZADI

SUUDİ ARABİSTAN: Bayramda cumartesiden çarşambaya kadar 5 gün boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayram öncesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında sokağa çıkma izni verilirken, bayram dolayısıyla yasak tekrar genişletildi. Halka bayram namazını evlerde kılma tavsiyesi yayınlandı. Kâbe dahil olmak üzere bütün camiler kapalı. Suudi Arabistan’da ramazan ayı boyunca uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle geniş ailelerin iftar için bir araya gelmesinin ve toplu alışverişlerin ramazan ayındaki vaka artışına neden olduğu düşünülüyor.

KATAR: Ülkede ay sonuna kadar eczaneler ve gıda dükkânları hariç bütün işletmeler kapalı. Kurallara uymayan kişilere 55 bin dolara ve üç yıla kadar hapis cezası düzenlemesi uygulamada. Bayram namazının evlerde kılınması önerildi. Ülkedeki en büyük cami olan İmam Muhammed bin Abd el Vahab’da imamlar, müezzinler ve cami çalışanlarından oluşan 40 kişi ‘özel’ bir namaz icra edecek. Televizyonlardan canlı yayınlanan namaza evlerde aynı anda eşlik etmenin ‘caiz olmadığı’ vurgulandı.

TV’DEN BAYRAM NAMAZI

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Emirlikler Fetva Konseyi, bayram namazının evde kılınması kararını alırken, ülkede bayram namazı öncesinde halkın dini duygularını yüksek tutmak için ‘tekbir töreninin’ televizyonlardan canlı yayınlanacağı belirtildi. Acil Durum, Kriz ve Felaket Yönetimi Kurumu Sözcüsü Saif el Dhaheri, “Bu yıl bayramda bazı geleneklerimizi değiştirmek zorundayım. Mesela bayram harçlığı verme kuralını terk etmemiz lazım. Paraların çocuklar arasında elden ele geçmesi virüs yayılım riskini arttırabilir” dedi. BAE’de camiler kapalı olsa da alışveriş merkezleri bazı sıkı kurallarla birlikte açık olacak. Sadece yüzde 30 kapasiteyle ve sosyal mesafe kurallarıyla çalışacak alışveriş merkezlerine 12 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük bireylerin girmesi yasak. Dubai’de parklar ve plajlar açık olsa da sadece en fazla 5 kişilik grupların girmesine izin verilecek. Akşam 20.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SIKI TEDBİR ALINDI

MISIR: Bayramda bütün dükkânlar, parklar, restoranlar ve sahiller kapalı olacak. Mısırlı kanallar, As Seyada Nafeesah Camisi’nde kılınan ve sınırlı katılımlı bayram namazını canlı yayınla halka ulaştıracak. Ülkede akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı dört saat erkene alınacak. Böylece saat 17.00’den itibaren halkın dışarı çıkmasına izin verilmeyecek.

İRAN: Son günlerde COVID-19 vaka sayısının 2 bin seviyesinin üzerine çıktığı İran’da sosyal mesafe kuralları uygulanarak bayram namazının camilerde kılınması bekleniyor. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, “Değerli İran halkından bayram boyunca seyahat etmemelerini talep ediyorum. Yeni seyahatler yeni vakalar anlamına geliyor” dese de devlet tarafından uygulanan genel bir seyahat yasağı olmaması endişelere neden oluyor.

‘MEMLEKETE GİTMEYİN’ UYARISI

ENDONEZYA: Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinde Ramazan Bayramı başlamadan hemen önce vakaların artış eğilimine girmesi tedirginlik yarattı. Perşembe günü 973 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan ülkenin büyük kısmında Ramazan Bayramı namazının camilerde kılınması yasak. Ancak şeriat kanunu ile yönetilen Aceh eyaleti sosyal mesafe kuralları uygulanarak camilerde bayram namazı kılınmasının mümkün olacağını duyurdu. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ramazan Bayramı boyunca insanların memleketlerinde aile bireylerine ziyaret etmelerini yasakladı. Endonezya’da bayram sonunda milyonlarca göçmen işçinin evlerine döndüğü ve ‘mudik’ ismi verilen gelenek bu yıl tekrarlanmayacak. 270 milyon nüfuslu ülkede toplamda 20 bin 162 vaka bulunuyor.

MALEZYA: Ülkede bayram nedeniyle 20 kişiden az grupların bir araya gelmesine ve yakın mesafede oturanların aile büyüklerini ziyaret etmesine izin veriliyor. Ülkede bazı camiler açılsa da sadece 30 kişinin aynı mekânda namaz kılmasına izin veriliyor.

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