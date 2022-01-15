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İskoçya'da Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir portre bulundu

#Kanuni Sultan Süleyman#Tablo#İskoçya
İskoçyada Kanuni Sultan Süleymana ait bir portre bulundu

İskoçya'da nesillerdir aynı ailede olan bir evin çatı katında beş Osmanlı padişahına ait yağlı boya tablolar bulundu.

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Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan duyuruda tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğu kaydedildi.

Tabloların neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı açıkladı.

Bulunan altı tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de bulunuyor.

Müzayede evi, 2021 yılı içinde bir başka Kanuni tablosunu 350 bin sterline satmıştı.

Çatı katında bulunan diğer padişah tabloları, 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid'e ait.

İskoçyada Kanuni Sultan Süleymana ait bir portre bulundu

Aynı koleksiyonda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timurlenk'in de bir tablosu bulundu.

Geçen yıl Sotheby's tarafından yapılan açık artırmada, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir portresi 350 bin sterline satılmıştı.

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Müzayede evinin komisyonu da eklendiğinde son satış fiyatı 438 bin 500 sterlin olarak açıklanmıştı, böylece tablo beklenen fiyatın dört katına satıldı.

2020 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da Christie's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen bir Fatih Sultan Mehmet portresini 935 bin sterlin ödeyerek satın almıştı.

MÜTHİŞ BİR KEŞİF

Altı hükümdara ait koleksiyon, İskoçya'nın Jedburgh kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan ve Lothian Markizi'ne ait bir malikanede keşfedildi.

Tabloların buraya gelmeden önce Edinburgh'taki Newbattle Abbey'de 1700'lü yıllara kadar sergilendiğine ilişkin kayıtlar bulunuyor.

Newbattle Türkler'i olarak satışa çıkarılan koleksiyon, ailenin erken nesil bir üyesi tarafından 1723 yılında satın alındı.

Sotheby's İskoçya müdürü olan David Macdonald, portrelerin müthiş bir keşif olduğunu söyledi.

Müzayede evi koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.

Kanuni Sultan Süleyman'a ait tabloda 43 sayısı yer alıyor. Hükümdarın Irak'ı topraklarına kattığı seferdeki yaşına atıf için bu sayının koyulduğuna inanılıyor.

Yağlı boya tablolarda isimler Latince yer alıyor. Bir arada satılacak olan koleksiyondaki en büyük parça 63,5 x49 cm büyüklüğünde.

En küçük ise 57,1 x 44,3 cm.

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Tabloların kim veya kimler tarafından yapıldığı belirtilmedi.

Ancak koleksiyonun tarihi, 16. yüzyıl tarihçisi Paolo Giovio'nun çalışmalarına dayandırılıyor.

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#Kanuni Sultan Süleyman#Tablo#İskoçya

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