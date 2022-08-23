İş vaadiyle kaçırıldılar… 5 ülkeden dev operasyon: Ortadan kaybolan yüzlerce insanı arıyorlar!

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Soyadını yayınlamak istemeyen Tayvanlı genç bir kadın olan Yu Tang, İngiliz basınına, nisan ayında kendisini iş arayan insanlar için kurulmuş bir grupta bulan Tayvanlı bir kadınla Facebook aracılığıyla temasa geçtiğini söyledi.

Yu Tang’a online oyun ve kumarhane endüstrileri için çağrı veya yardım merkezlerinde yurtdışında çalışması teklif edildi. Şüphelerini dile getirdiğinde, dönüş uçuşu için para ödemeyi teklif ettiler ve onunla şahsen görüşmeyi kabul ettiler.

“Onlara inanmadım ama sonra halk arasında tanıştık” dedi. Yu Tang, adamın 'normal' göründüğünü söyledi. İşi almayı kabul etti ve havaalanında farklı kişiler ve ayrıca onun gibi iş arayan birkaç kişi tarafından karşılandı. Kaçırılan kişiler Kamboçya'ya götürüldü

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İNSAN KAÇAKÇISI ÇETENİN KORKUNÇ PLANI!

Phnom Penh havaalanında “seyahat acentesi olduklarını söyleyen ancak gangster gibi görünen” başkaları tarafından tekrar karşılandılar. Adamlar, sim kartları düzenlemek için olduğunu iddia ederek grupların pasaportlarını aldılar, ancak iade etmediler.

Yu Tang, “Yardım çağırmak istersem bir sim karta ihtiyacım olduğunu biliyordum” dedi. “O anda satılacağımızı, başımıza neler geleceğini anlamaya başladık.”

Yu Tang, tacirlerle yapılan tüm konuşma kayıtlarının kurbanların telefonlarından silindiğini ve Sihanoukville'e götürüldüklerini ve bir telefon dolandırıcılığı operasyonunda çalışacaklarının söylendiğini söyledi.

BIRAKMAK İÇİN 17 BİN DOLAR İSTEDİLER

Ayrıca, serbest bırakılmak isterlerse 17 bin ABD Doları ödemek için başkalarını işe almaları gerektiği söylendi. Yu Tang, bir adamın itiraz edince bayıldığını ve ona şok tabancasıyla saldırdıklarını söyledi. Adamın Tayvan'ın kayıp insanlar listesinde kaldığını söyledi.

Yu Tang, bir sim elde edebildiğini ve hemen Facebook aracılığıyla temasa geçtiği yerel bir politikacının ofisinin ayrıntılarını bularak insan ticareti operasyonunu araştırmaya başladığını söyledi.

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Ertesi gün polis ve ordu memurları onu almak için olay yerine geldi. Patronun onlara 'hiçbir şey olmamış gibi davranmaları' için para teklif ettiğini iddia etti, ancak onlar reddetti. O zamandan sonra Tayvan'a geri dönmeyi başardı. Yu Tang, cesur davranıp hem kendini hem de aynı durumdaki başka insanları kurtardı. Genç kadının bu fotoğrafını habere de imza atan, The Guardian'dan Helen Davidson çekmiş

AYNI DURUMDA OLAN YÜZLERCE İNSAN VAR

Yüzlerce Tayvanlı Kamboçya'ya kaçırıldı ve telekom dolandırıcılığı çeteleri tarafından esir tutuldu.

Bunun üzerine Tayvan, Çin, Hong Kong, Makao ve Vietnam'daki polis güçleri vatandaşlarını kurtarmak ve insan ticareti örgütlerini kapatmak için büyük operasyonlar başlattı.

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Yetkililer, Güneydoğu Asya'daki insan kaçakçılığı operasyonları tarafından telekom dolandırıcılık ağlarında çalışmaya zorlanan ve esir tutulan bilinmeyen sayıdaki kurbanlar arasında yüzlerce Tayvanlının da bulunduğunu söyledi.

Birçoğu tanınmış üçlülerle bağlantılı olan insan tacirleri, sosyal medya aracılığıyla çoğunlukla genç Asyalıları hedef alıyor ve Kamboçya, Tayland, Myanmar ve Laos gibi ülkelerde iyi ücretli iş ve konaklama sunuyor.

Varışta pasaportları alınan bu insanlar genellikle farklı gruplara satılıyor ve yasadışı telefon veya çevrimiçi dolandırıcılık yapan ofislerde çalışmaya zorlanıyor.

KANDIRILAN KİŞİLERİN PASAPORTLARINA EL KOYUYORLAR

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En büyük kurban grupları Vietnam ve Tayvan'dan geliyor.

Tayvanlı yetkililer, yaklaşık 5 bin vatandaşın Kamboçya'ya seyahat ettiğini ve geri dönmediğini kaydetti.

Polis, en az 370 kişinin kendi istekleri dışında tutulduğunu belirlediklerini söyledi, ancak kurbanlar sayının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Son aylarda en az 46 kişi Tayvan'a döndü, bazıları kendilerinin veya başkalarının sözleşme imzalamaya zorlandıklarını, saldırıya uğradıklarını, tecavüze uğradıklarını, yiyecek ve su verilmediğini ve sık sık tehdit edildiğini bildirdi. SORUŞTURMA YAPMAKTA ZORLANDILAR

Kamboçya'da yetersiz polis soruşturması ve yolsuzluk nedeniyle kurtarmalar engellendi veya karmaşıklaştı. Farklı raporlar, faillerin Tayvanlı, Çinli, Taylandlı ve Kamboçyalı bireyleri içerdiğini söyledi.

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Tayvan polisi, pazartesi günü yerel çetelerle bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişi de dahil olmak üzere insan ticareti çetesiyle bağlantılı olarak en az 67 kişiyi tutukladıklarını söyledi.