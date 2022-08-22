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İş çıkışı gittiği eğlence yüzünden hayatı karardı… Çalıştığı firmaya 200 bin sterlinlik dava açtı!

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#İngiltere#Tazminat Davası#Bar Çıkışı Kaza
İş çıkışı gittiği eğlence yüzünden hayatı karardı… Çalıştığı firmaya 200 bin sterlinlik dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 17:29

İngiltere’de yaşanan korkunç olay gazete manşetlerine de taşınan bir davanın konusu oldu. İş arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği yerde feci bir kaza geçiren genç adam çalıştığı firmaya yüklü bir tazminat davası açtı.

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28 yaşındaki vergi denetçisi, iş gecesinde patronu tarafından düzenlenen 'aşırı' bar golf içkisi sonrasında sarhoşken düştükten ve ciddi kafa travması geçirdikten sonra firmaya 200.000 sterlinlik dava açtı

28 yaşındaki Michael Brockie, vergi dairesinde denetçi olarak çalışıyordu. İngiltere^nin Reading şehrinde yaşayan genç 2019 yılında hayatını altüst eden bir kaza geçirdi.

Michael, o akşam iş çıkışı, patronu tarafından düzenlenen ve kendisinin de davetli olduğu bir eğlenceye katılmak üzere iş yerinden çıktı.

İş çıkışı gittiği eğlence yüzünden hayatı karardı… Çalıştığı firmaya 200 bin sterlinlik dava açtı
Kazadan sonra komaya giren gencin tedavisi aylarca sürdü

EĞLENCE GECESİ KORKUNÇ ŞEKİLDE SONLANDI

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Bir barda düzenlenen eğlenceli toplaşmanın bir kâbusa döneceğinden ise henüz kimsenin haberi yoktu.

Eğlencede içkiyi fazla kaçıran Michael Brockie bulundukları mekândan çıktıktan sonra dengesini kaybetti ve kendini bir anda yerde buldu.

Genç adam kafasını kaldırıma çarpmış ve çok ağır şekilde yaralanmıştı.

Uzun bir tedavi süreci sonucunda hayatı kurtulan adamın kafatasının bir kısmı çıkarılmak zorunda kaldı ve Michael Brockie, hayatına başında dışarıdan görünen, ciddi bir deformasyonla devam etmek zorunda kaldı.

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İş çıkışı gittiği eğlence yüzünden hayatı karardı… Çalıştığı firmaya 200 bin sterlinlik dava açtı
Açılan tazminat davasında, kazadan Michael'in amiri sorumlu tutuluyor

AYNI YERDE ÇALIŞIYOR AMA KURUMU DAVA ETTİ

Adam kalıcı bilişsel sorunlar yaşadığını iddia ediyor ve hâlâ aynı kurumda denetçi olarak çalışmaya devam ediyor.

Ancak Michael çalıştığı kurumu dava etti: Yaşadığı kazadan çalıştığı yeri ve kendisini eğlenceye çağıran patronunu sorumlu tutan Michael bakıma ihtiyaç duyduğunu ve hayatının kazadan dolayı etkilendiğini iddia ederek 200 bin sterlinlik bir tazminat davası açtı.

Brockie, katıldığı etkinliğin kendisini 'aşırı' içmeyi teşvik ettiğini söyledi

Denetçinin avukatları, Yüksek Mahkeme'ye sunduğu iddiada, etkinliği düzenleyen Reading ofisi denetim departmanının yöneticisi Simon Fradgley'nin ihmalinden çalıştığı firmanın sorumlu tutulması gerektiğini söylüyor.

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Bay Fradgley'nin 'iş arkadaşlarının güvenliği için makul özeni göstermediği' ve çalışanların kasabadaki dokuz bar ve pub'ı ziyaret etmesinin söylendiği etkinliğe katılmaları için insanları baskı altına aldığı iddia ediliyor.

İş çıkışı gittiği eğlence yüzünden hayatı karardı… Çalıştığı firmaya 200 bin sterlinlik dava açtı
KAZADAN SONRA TERFİ ALMIŞ

Mahkeme belgeleri, olayın ardından kurumun, bu yıllık etkinliği iptal ettiğini belirtiyor.

İyileştikten sonra Bay Brockie şirket için çalışmaya devam etti ve LinkedIn sayfasına göre bu yıl ocak ayında Okuma ofisinde yönetici pozisyonuna terfi etti. Bu da ona, yılda ortalama 64.000 £ kazandıran bir pozisyon.

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#İngiltere#Tazminat Davası#Bar Çıkışı Kaza

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