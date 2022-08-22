Google Maps’te görüldü… Yağmur ormanlarına düştü denen uçağın görüntüsü gerçek mi? Açıklamalar kafa karıştırdı!

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‘Kartal’ gözlü Haritalar uygulaması kullanıcıları, 2016 yılında ABD'nin Minnesota eyaletinde Harriet Gölü'nün dibini gösteren resimde, bir uçak gördüklerini düşündüler.

Ancak, Google daha sonra bunun bir 'hayalet' görüntü olduğunu ve Haritalar uygulamasındaki uydu görüntüsünün birkaç görüntünün birleşimi olduğunu duyurdu.

Google Haritalar'da zaman zaman 'hayalet' resimler görülebiliyor.

Örneğin bu görüntülerin içinde Avustralya kıyılarında görülebilen gizemli bir hayalet ada bile var.

Fotoğrafı görenler adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanıyordu, ancak orada böyle bir kara parçası yok. HARİTALAR UYGULAMASIYLA ÇÖZÜLEN VAKALAR BİLE VAR!

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Google’ın Haritalar uygulaması kimi zaman bir gizemi çözmek için kullanılabiliyor.

2019'da Florida polisi, bir Google Haritalar kullanıcısı tarafından bir gölette, batık durumdaki bir araca yönlendirildi.

Polis, 20 yıldan uzun süredir kayıp adamın cesedini arıyordu.

William Moldt 1997 yılında 40 yaşındayken Florida'nın Wellington kasabasında bir kulüpten eve dönerken görüldükten sonra kayboldu.

Araştırma yıllarca sürse de yetkililer ne aracı ne de adamın cesedini bulabildiler ve olay bir ‘kayıp’ vakası olarak kaldı.

Ta ki bir Google Haritalar kullanıcısı, Moldt'un aracının kontrolünü kaybettikten sonra düştüğü tahmin edilen bir gölette, arabanın bulanık görüntüsünü fark edene kadar… YAĞMUR ORMANLARINA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Son birkaç gündür dünya medyasında yer alan bir habere göre ise, Avustralya’nın Kuzey Queensland bölgesinde yer alan yağmur ormanlarında bir başka ilginç keşif yapıldı.

Google Haritalar'da görülen bir yolcu uçağı Kuzey Queensland yağmur ormanlarında düşmüş gibi görünüyor.

Kuzey Queensland yağmur ormanlarında düşmüş bir yolcu uçağını gösteren şaşırtıcı bir fotoğraf Google Haritalar kullanıcılarını yanıtlar aramaya itti.

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Görüntü, ya Townsville ile Cairns arasındaki sahile yakın bir yerde bulunan Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığında yuvalanmış ya da bu yerin üzerinde inanılmaz derecede alçaktan uçan devasa bir yolcu uçağını gösteriyor gibi görünüyor.

UÇUŞ ROTASINDA DEĞİL

Uçağın çok düşük bir irtifada uçuyor olabileceği düşünüldü. Ancak uçağın görüldüğü yer herhangi bir uçuş rotasında değil.

Sivil havacılık otoriteleri ise, ortada kayıp bir uçak olmadığını ve bu görüntünün bir ‘arıza’ olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Görüntü büyütüldüğünde uçağın, dünyadaki hemen tüm havayolları tarafından kullanılan ve her ikisi de popüler olan Airbus A320 veya Boeing 737 olabileceği sanıldı.

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Uçağın rengi silah metali grisi gibi ve kokpit tarafı onu Townsville'in doğusuna götürecek bir istikamette, güneye bakıyor gibi görünüyordu.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, basına yaptığı açıklamalarda herhangi bir kayıp yolcu uçağından haberdar olmadıklarını söyledi. 'HAYALET' GÖRÜNTÜ AÇIKLAMASI

Hayalet görüntüler bazen bileşik olan Google Haritalar fotoğraflarında görülebilir.

CASA’nın yaptığı açıklamada “Hayalet görüntüler adı verilen bir fenomen var gibi görünüyor ve bu da aynı fenomenin sonucu olabilir.” dendi.

Google ise henüz bir açıklama yapmadı ve bunu doğrulamadı.