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Irpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü

#Ukrayna Savaşı#Irpin#Rusya

Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan Irpin şehrinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden siviller evlerinin bahçelerine gömüldü.

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Rusya’nın, 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırıları 40 gündür sürüyor. Başkent Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rusların ardından kentlerdeki can kayıpları günyüzüne çıkmaya başladı.

Irpin, Bucha ve Gostomel gibi kentlerde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Irpin’de bazı vatandaşların yaşadıkları evlerin bahçelerine gömüldüğü tespit edildi.

Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesindeki şehirlerde toplam 410 sivil vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Irpin’de siviller evlerinin bahçesine gömüldü


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#Ukrayna Savaşı#Irpin#Rusya

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