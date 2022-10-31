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Irkçılığa karşı sembol isimdi... 'Mevlüde Ana' vefat etti

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#Mevlüde Genç#Mevlüde Ana#Vefat
Irkçılığa karşı sembol isimdi... Mevlüde Ana vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Almanya’nın Solingen kentinde, yaklaşık 29 yıl önce gerçekleşen ırkçı saldırıda çocuklarını ve torunlarını kaybeden Mevlüde Genç (79) hayata veda etti.

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29 Mayıs 1993 tarihinde, Mevlüde Genç’in Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne eyaletine bağlı Solingen’deki evi neo-Naziler tarafından kundaklanmıştı. Genç, korkunç olayda iki çocuğunu ve üç torununu kaybetmişti. Yaşadığı acıya rağmen kardeşlik ve barış mesajları veren Genç, Türk-Alman ilişkilerinde sembol bir isim haline gelmişti.

SCHOLZ’DEN BAŞSAĞLIĞI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla Mevlüde Genç’in ailesine başsağlığı diledi. Mesajında, “Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanan Scholz, Türkçe olarak “Başınız sağ olsun” yazdı.

Mevlüde Genç, Türk toplumunda ‘Mevlüde Ana’ ya da ‘Bilge Ana’ lakabıyla tanınıyordu. 1943 Amasya doğumlu Mevlüde Genç, 61 yıl önce, işgücü anlaşmasıyla Almanya’ya gitti. Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Köksal Kuş, “Mevlüde Ana, yaşadığı acı ve sonrasındaki duruşu ile Alman-Türk toplumu için bir sembol isimdi. Vefatı da işgücü anlaşmasının yıl dönümüne (30 Ekim 1961) denk geldi. Bu bile göç tarihinin özeti gibi” dedi.

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Irkçılığa karşı sembol isimdi... Mevlüde Ana vefat etti

ADINA ÖDÜL VERİLİYOR

Mevlüde Genç’e, dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog Federal Liyakat Nişanı vermişti. KRV hükümeti ise 2018 yılından itibaren Mevlüde Genç Madalyası vermeye başladı. Madalya, toplumda barış içinde bir arada yaşamaya katkıda bulunan kişi veya gruplara veriliyor.

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#Mevlüde Genç#Mevlüde Ana#Vefat

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