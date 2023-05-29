Irkçı siyasetçi Wilders'tan skandal çağrı: Erdoğan'a oy verenlerin ülkeden gitmesini istedi

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İslam ve Türklerle ilgili skandal sözleri ile tanınan Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ın Türkiye seçimleri sonrası yaptığı ırkçı paylaşım tepkilere neden oldu.

ERDOĞAN'A OY VEREN TÜRKLERİN ÜLKEDEN GİTMELERİNİ İSTEDİ

Hollandalı Türklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermesini eleştiren Wilders resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hollanda'da Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!' ifadelerini kullandı.



Wilders tepki çeken paylaşımı sonrası Türkiye'nin battığını öne sürerek 'Güle güle Türkiye' yazdı.

BU İLK DEĞİL

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Geçmişte Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla büyük tepki çeken ırkçı siyasetçinin bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkleri ilk hedef alışı değil.

2019 yılında çift uyruklu kişilerin oy kullanmasını veya siyaset yapmasını imkansız kılan bir yasa önerisi ile Türkleri hedef alan Wilders "Burada bulunma gerekçeleri Hollanda vatandaşı olmaları. Ama herkes biliyor ki, esas olarak Türkler'in çıkarları için çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



15 Temmuz hain darbe girişimini sonrası '15 Temmuz'un başarısız olmasına üzüldüm' diyen ırkçı Wilders, sosyal medya hesabından 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın', 'Türk vatandaşlarına vize verilmesin' gibi skandal çağrılarda bulunmuştu.

CAMİLERİ KAPATMAK VE KUR'AN-KERİM'İ YASAKLAMAK İSTEMİŞTİ

Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders ayrıca 2020 yılında Kurban bayramının yasaklanmasını istemiş, Ramazan ayı içinse "İslam'ı durdurun. Ramazan'ı durdurun. İslam bizim tarihimizde, kültürümüzde ve geleceğimizde yok. İslam, Hollanda'ya ait değil" açıklamasında bulunmuştu.

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Wilders'ın çirkin sözlerine hem Türkiye hem de dünyadan tepki yağmıştı.